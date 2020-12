Punto vendita Salina di Cervia. Nuovi prodotti e grandi classici: le novità regalo per le feste natalizie

Regalare il Sale Dolce di Cervia fa bene tre volte, a chi riceve il dono, alla natura e a chi fa il regalo. Il sale è da sempre simbolo benaugurale, inoltre la Salina di Cervia pensa all’ecosistema ambientale. Tutti i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti della Salina di Cervia, infatti, vengono reinvestiti in azioni di miglioramento del grande parco naturalistico della Società Parco della Salina di Cervia. Si tratta di 827 ettari, porta sud del Parco del Delta del Po.

Per le festività natalizie 2020/2021 tornano alcuni grandi classici, come la saliera in ceramica. Si tratta di una pallina di Natale, vero must per fare l’albero, numerata a mano e realizzata in ceramica dai ceramisti artigiani di Faenza. Al suo interno, ovviamente c’è il Sale Dolce di Cervia. Fra le novità anche la borraccia serigrafata Salina di Cervia.

Sono molti poi i prodotti da non perdere, come il Panettone al Sale Dolce, realizzato grazie alla collaborazione con Flamigni. La realtà dolciaria di Forlì, leader nell’artigianato di qualità, ha realizzato per il Natale il Panettone al Sale, per un dolce momento da condividere. Per rendere più buono il Natale, in famiglia o fra amici, è stato anche pensato il torrone al Sale, realizzato da un altro artigiano del gusto, Rivoltini di Cremona.

“Sono tutte collaborazioni che durano nel tempo – spiega il Presidente del Parco della Salina di Cervia, Giuseppe Pomicetti -. In questi anni abbiamo coinvolto artigiani di grande professionalità e qualità con i quali abbiamo realizzato prodotti nei quali si può trovare il nostro marchio. Un marchio, ci tengo a sottolinearlo, ormai conosciuto in Italia e all’estero e che è davvero motivo di orgoglio per tutti noi che lavoriamo con passione in Salina”.

Nel punto vendita della Salina, in Strada Provinciale 6, a Cervia, si possono trovare confezioni natalizie già pronte, ma anche da realizzare, per regali utili all’ambiente, benaugurali e unici.

Fra le novità di questo Natale ci sono anche i nuovi prodotti della linea benessere. “Abbiamo implementato e rinnovato la linea benessere – aggiunge Pomicetti -, la nostra gamma si è dotata del nuovo cuscino al Sale Dolce di Cervia, l’unico ed originale, utile per problemi muscolari ed infiammatori, un antico rimedio cervese utilizzato dai nostri avi, realizzato in una nuova veste utilizzabile per diversi usi, anche dagli sportivi”. Fra le novità anche la crema mani e viso sempre al Sale Dolce di Cervia.

Il punto vendita della Salina resterà aperto per tutto il periodo natalizio (dalle ore 8,30 alle ore 17,00) per permettere ai cervesi e ai turisti di scegliere lì i propri regali di Natale. Sul sito della salina – www.salinadicervia.it – invece è sempre possibile fare compere nell’e-commerce.