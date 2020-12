A Pisignano di Cervia presepe con vecchi tronchi di mare, grazie ai volontari dell’associazione Fontana

Anche quest’anno, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana a Pisignano di Cervia, di fronte alla scuola primaria “E. Fermi“ nell’area verde antistante il parcheggio “Secondo Fusignani” è stato realizzato un presepe e inaugurato con l’accensione delle luci alla presenza di soci, bambini, genitori, presidente e volontari dell’associazione culturale “la Pantofla” di Cervia, il parroco di Pisignano e il presidente del Consiglio di Zona – tutti rigorosamente con il rispetto delle norme vigenti sul Dpcm. Il presepe rimarrà fino al 13 gennaio 2021.

Grazie alla presenza dei volontari componenti del gruppo “i Trapozal” che, nonostante la pioggia hanno regalato un po’ di allegria e l’atmosfera natalizia con alcune canzoni della tradizione sia in italiano che il dialetto romagnolo. Sono stati davvero straordinari ed applauditi dai presenti! Inoltre come da tradizione il mitico Luigi Padoan “Gigi” ha consegnato l’ancora, realizzata da un pezzo legno di mare, che è stata apposta di fianco a quelle realizzate negli anni. L’impegno che per il 2021 in occasione dei 10 anni associativi ci sarà una ulteriore novità! Staremo a vedere.

L’ancora è qualcosa di inamovibile attaccata al suolo in maniera salda: proprio per questo può essere associata, alla speranza, all’amore e all’amicizia. Simbolo della fermezza e della fede in Cristo. Il presepe, rispetto allo scorso anno è stato rinnovato con una nuova collocazione all’interno della capanna, con l’implementazione di un nuovo tronco di mare, ma soprattutto di una grande e brillante stella cometa (come da foto) e una cascata di stelline e qualche cuoricino (segno dell’amore) e musica sottofondo con canzoni natalizie per rendere più suggestivo il momento in cui ci si fermerà ad osservare questa rappresentazione.

Il presepe è costruito all’interno di una capanna il legno (di metri 3×2) avvolto dalle reti dei pescatori che racchiude tanti tronchi vecchi di mare e tanti altri legni raccolti in spiaggia dove è stato realizzato il presepe che, oltre alla natività, rappresenta molti dei personaggi che appunto arricchiscono un presepe tra questi, due fontane funzionanti e un barroccio carico di sale dolce di Cervia, il calore del fuoco nella grotta della natività insieme a quello dei pastori e da un lato i tre Re Magi.

Il tutto, è stato adagiato su di una vecchia zattera, tra le conchiglie che fanno anche da cornice incollate ovunque sulle reti dei pescatori, che si va ad infrangere alla deriva sugli scogli. Sopra la capanna, come già detto, una stella cometa e la scritta “auguri”. Di fronte alla capanna, è stata apposta, per poter essere letta agevolmente dai visitatori, la poesia che richiama proprio la storia di un vecchio tronco di mare che riprendono alcuni importanti passaggi su autentici valori di vita.

A breve, nonostante le limitazioni imposte dalla condizione che stiamo vivendo con questa pandemia legata al Covid, le inizieranno tante visite nella moltitudine dei presepi realizzati in Romagna lungo tanti itinerari su tutto il territorio, ci permettiamo di segnalarlo affinché siate in tanti a poter visitare e ammirare! Per una maggiore atmosfera che lo stesso esprime, vi consigliamo di visitarlo la sera dopo il tramonto perché attraverso l’illuminazione che abbiamo potenziato e la musica e canzoni, si ha una piacevole atmosfera e visione dell’insieme di questa natività.