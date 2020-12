Curve del contagio in calo a Faenza. Il sindaco: “serve responsabilità: bene comune si costruisce se ciascuno fa propria parte”

Scendono i contagi anche a Faenza, per la seconda settimana consecutiva. Come ricorda il sindaco Massimo Isola nel punto della situazione Covid in città sulla propria pagina facebook, sono 150 i nuovi positivi negli ultimi sette giorni, per una media di circa 21 contagi giornalieri (+26 ieri, mercoledì 2 dicembre) contro i 181 registrati dal 19 al 25 novembre scorsi e i 234 positivi dal 12 al 18. ⁣

⁣

“Rispetto alla settimana precedente – precisa Isola – è in calo anche l’andamento dei ricoveri nelle strutture sanitarie dell’Ausl Romagna passato dall’87% al 83% dei posti disponibili. ⁣Anche la percentuale delle terapie intensive si è abbassata dal 9% al 7,8% sul totale dei ricoveri covid. In generale tutte le curve statistiche si sono appiattite, segno che quell’aumento costante della diffusione del virus si è arrestato e inizia a prevalere un andamento in calo”. ⁣

⁣

“Il nostro ospedale – continua il sindaco – risente ancora di qualche sofferenza causata del picco anomalo di contagi subiti tra fine ottobre e inizio novembre ma il trend, tornato sotto controllo, dovrebbe consentire nelle prossime settimane una situazione più tranquilla. ⁣Le restrizioni conseguenti alla classificazione in zone di rischio, insieme ad un atteggiamento più attento delle persone – almeno mi piace sperarlo visto che è impossibile una statistica in tal senso – stanno avendo un indiscutibile effetto positivo, a Faenza come nel resto della Regione e del Paese”. ⁣

“Tuttavia la soddisfazione è attenuata da tre nuovi decessi di nostri concittadini, una ferita per le famiglie, un dolore forte per tutta la comunità – sottolinea Isola -. ⁣Abbiamo raggiunto lo stesso numero di decessi della prima ondata di Covid. ⁣A inizio maggio ne contavamo 13 su 130 positivi, a fine agosto 14 su 200 circa, ora siamo ad un totale di 27 su 1447 contagiati da inizio pandemia. ⁣Numeri che possono essere letti in diversi modi ma è evidente che il tracciamento, le campagne di monitoraggio e i test precauzionali delle autorità sanitarie per l’individuazione dei positivi stanno funzionando, anche perché gli asintomatici restano di gran lunga prevalenti. ⁣Il numero di positivi in calo dovrebbe inoltre consentire di superare alcune difficoltà e ritardi nella gestione dei casi. In questi giorni non ho più avuto segnalazioni in tal senso”. ⁣

⁣

Oggi scade il precedente DPCM del Governo, e si è in attesa dei nuovi provvedimenti anticovid che varranno anche per il periodo delle festività natalizie: “Dover tenere assieme precauzioni di sicurezza sanitarie tali da evitare un nuovo rialzamento dei contagi e la necessità di dare respiro alle persone, al commercio, all’economia in generale, sarà un’impresa – afferma Isola -. ⁣Si tratterà di un compromesso, che come tale creerà parecchi scontenti fra chi vorrebbe meno vincoli e chi più intransigenza. ⁣Come Amministrazione comunale cercheremo di usare equilibrio e vigilare sull’applicazione delle regole, invitando tutti al massimo senso di responsabilità, perché il bene comune si costruisce solo se ciascuno fa la propria parte”. ⁣