Incidente in corso Mazzini a Faenza. Perde il controllo del ciclomotore e tampona un’auto. Ricoverato al Bufalini

Incidente stradale auto-moto a Faenza, in Corso Mazzini all’intersezione con via G. Da Riolo poco dopo le 21 di mercoledì 2 dicembre. Secondo un prima ricostruzione da parte degli agenti dell’Infortunistica di Faenza, l’uomo alla guida del ciclomotore ha perso il controllo del mezzo, a causa dell’asfalto bagnato, ed ha tamponato il veicolo fermo all’intersezione.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 38enne pakistano, che in seguito alle gravi ferite riportate è stato sottoposto alle cure sul posto dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e auto medicalizzata, e quindi trasferito in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.