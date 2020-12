Brisighella, donna di 73 anni finisce fuori strada con l’auto, è grave

Il Servizio 118 Romagna Soccorso segnala un grave incidente accaduto oggi 4 dicembre intono alle ore 13.00 a San Ruffillo di Brisighella, su via Brisighellese all’altezza del civico 69, quando un’auto è finita fuori strada, per cause ancora da stabilire, e la persona al volante – una donna di 73 anni – è rimasta incastrata fra le lamiere, soccorsa e poi trasportata d’urgenza in elicottero a Cesena in codice 3. Oltre ai mezzi sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.