Comune di Ravenna eroga 8mila euro per la realizzazione di progetti per la cura dei beni comuni urbani

Con l’obiettivo di promuovere e incentivare la partecipazione che è alla base del Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni urbani, in vigore dal 2015, anche quest’anno l’assessorato alla Partecipazione del Comune di Ravenna, guidato dall’assessora Valentina Morigi, ha erogato, tramite avviso pubblico, 8 mila euro. Hanno potuto presentare domanda di contributo i soggetti (singoli o associati) che hanno sottoscritto con il Comune un patto di collaborazione come da Regolamento.

Si sono candidati in sei tra associazioni e un gruppo di genitori e sono stati ammessi al contributo tutti i progetti presentati in quanto rispondenti ai criteri di valutazione indicati nell’avviso pubblico.

“Questo è il terzo anno – ha dichiarato l’assessora Valentina Morigi – in cui l’assessorato eroga contributi a favore dei sottoscrittori dei patti di collaborazione. Sappiamo tutti e tutte che è un anno di grande difficoltà e i progetti a favore del rafforzamento delle reti sociali e sull’inclusione sono stati quelli maggiormente colpiti e penalizzati dalla pandemia, che impone il distanziamento fisico e sociale tra le persone. Eppure saranno proprio questi i progetti di cui ci sarà assoluta necessità per poter, appunto, ricostruire le relazioni, la fiducia e quindi la solidarietà tra le persone”.

I soggetti che hanno ottenuto il contributo sono: associazione Classe Archeologia e Cultura per le rassegne estive (luglio-settembre) alla Pesa di Classe; il Gruppo di genitori della scuola dell’infanzia Mario Pasi per il progetto di manutenzione dei giochi e dell’arredo esterno del giardino della scuola; l’associazione Ortisti di strada per la valorizzazione delle specie vegetali spontanee, laboratori per imparare a riconoscerle, giornate di lavoro con gli abitanti del quartiere, eccetera; l’associazione Liberedonne per la rassegna “Le pioniere” con la valorizzazione e il racconto di storie di donne e laboratori a tema; l’associazione Mosaico di idee per la rassegna “Cre Pi-Arti-Pane destinata a bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 13 anni; l’associazione Amata Brancaleone per le attività promosse alla Rocca e dedicate ad attività ricreative e ludiche, la festa medievale, laboratori estivi per bambini.