Coronavirus a Ravenna: 198 casi con 2.319 tamponi, 10 ricoverati, 975 guariti. Ancora 12 morti segnalati: 10 donne e 2 uomini

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 4 DICEMBRE

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 198 casi: si tratta di 88 maschi e 110 femmine; 113 asintomatici e 85 con sintomi; 188 in isolamento domiciliare e 10 ricoverati. Nel dettaglio: 110 da contact tracing; 70 per sintomi; 2 per test privati, 2 per rientro dall’estero (Moldavia); 13 per test di categoria, 1 per test di ricovero. I tamponi eseguiti sono stati 2.319: 8,5 tamponi positivi ogni 100. la Regione ha comunicato 12 decessi: si tratta di 10 donne di 81, 84, 86, 87, 90 (3), 91, 92 e 94 e di 2 uomini di 88 e 92 anni. Sono state comunicate 975 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono dunque 8.696. Questa la distribuzione nei comuni:

3.453 nel comune di Ravenna (+ 102)

1.486 Faenza (+ 29)

804 Lugo (+ 13)

514 Cervia (+ 5)

312 Bagnacavallo (+ 3)

260 Alfonsine (+ 11)

220 Russi

217 Castel Bolognese (+ 6)

192 Massa Lombarda (+ 7)

170 Cotignola (+ 3)

152 Brisighella (+ 1)

151 Conselice (+ 3)

132 Fusignano (+ 2)

89 Solarolo (+ 1)

88 Riolo Terme (+ 2)

67 Sant’Agata sul Santerno

39 Bagnara

20 Casola Valsenio (+ 2)

330 residenti fuori provincia di Ravenna (+ 8)

LA SITUAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, OGGI 4 DICEMBRE

In Emilia-Romagna oggi si registrano 2.143 nuovi casi di positività, con oltre 17.600 tamponi e con una media di 12.1 tamponi positivi ogni 100, una media superiore a quella registrata ieri (i casi positivi ieri erano 1.766, con 18.000 tamponi e con un rapporto di 9,8 tamponi positivi ogni 100). Dei nuovi positivi, sono 1.017 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei positivi di oggi è 46,5 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati finora 130.009 casi di positività.

L’INDICE RT – Prosegue la discesa dell’Rt regionale, l’indice di trasmissibilità del virus, sceso sotto l’1: è infatti arrivato a 0,99 dall’1,11 della settimana scorsa.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 70.056 (- 178 sul giorno precedente).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 67.091 (- 230 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 248 in tutto il territorio regionale (+ 3), e sono così distribuiti: 14 a Piacenza (+1 rispetto a ), 17 a Parma (+1), 34 a Reggio Emilia (-2), 56 a Modena (+1), 61 a Bologna (invariato), 5 a Imola (invariato), 17 a Ferrara (-1), 14 a Ravenna (+2), 6 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 24 a Rimini (+1).

LE PERSONE RICOVERATE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid attualmente sono 2.717 (+ 49).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 53.931 (+ 2.258).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 63 nuovi decessi: 14 in provincia di Bologna (11 uomini di cui due di 86 anni e i rimanenti di 63, 71, 76, 81, 87, 88, 89, 94 e 98 anni e 3 donne di 89, 91 e 98 anni), 13 a Modena (9 donne di cui due di 82 anni e le rimanenti di 79, 84, 85, 89, 90, 95 e 96 anni e 4 uomini di 66, 70, 80 e 90 anni), 12 a Ravenna (10 donne di cui due di 90 anni e le rimanenti di 81, 84, 85, 86, 87, 88, 91 e 94 anni e 2 uomini di 88 e 92 anni), 9 a Piacenza (5 uomini di 56, 59, 75, 80 e 90 anni e 4 donne di 63, 78, 80 e 93 anni), 8 a Ferrara (6 uomini di 80, 82, 85, 86, 87 e 88 anni e 2 donne di 92 e 95 anni), 4 a Reggio Emilia (2 donne di 71 e 78 anni e 2 uomini di 88 e 90 anni), 2 a Rimini (1 donna di 82 anni e 1 uomo di 88 anni), 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 81 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.022.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: