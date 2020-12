Il presidente Bonaccini: è ufficiale, domenica 6 dicembre l’Emilia-Romagna torna zona gialla

“Poco fa ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l’Emilia-Romagna tornerà in zona gialla. Decisione che il ministro formalizzerà in una nuova ordinanza che firmerà nelle prossime ore”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. “Ancora oggi e domani saremo quindi in zona arancione e passata la mezzanotte di sabato saremo in zona gialla.” La notizia è stata riportata dall’Ansa.

LE MISURE PREVISTE IN ZONA GIALLA