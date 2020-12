Un incidente che, con altri mezzi coinvolti, avrebbe probabilmente avuto esiti drammatici. Questa mattina, attorno alle 7.30, un uomo di 60 anni alla guida di un pickup di Hera, un veicolo grosso e robusto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo in via Madonna della Salute a Solarolo ed è andato ad impattare contro un platano a bordo strada.

L’uomo procedeva in direzione del centro abitato cittadino: il mezzo è andato completamente distrutto, mentre lui, uscito dalla vettura con l’aiuto dei Vigili del Fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere, si può dire che sia stato praticamente miracolato. Ha riportato traumi e contusioni, ma le sue condizioni sono risultate tutto sommato buone e i sanitari intervenuti con ambulanza e auto medicalizzata, hanno deciso di trasportarlo in codice di media gravità all’ospedale di Faenza.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale della Romagna Faentina per i rilievi del caso.