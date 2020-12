Imposta di soggiorno: Bucci minaccia di andare per vie legali contro Ancisi per “affermazioni diffamatorie”

L’affaire imposta di soggiorno si fa sempre più caldo, anzi bollente, e certamente non è destinato a chiudersi in fretta. Dopo avere parlato di macchina del fango messa in piedi ai suoi danni da parte di Ancisi e altri membri dell’opposizione, e dopo avere lasciato trapelare l’idea di una regia occulta dei vertici della città per questa vicenda sempre ai suoi danni (Barattoni, segretario del Pd, ha giudicato gravi queste affermazioni e ha chiesto a Bucci di fare i nomi se nomi ci sono per questa regia occulta, ma per ora nomi non ne sono stati fatti), ora Maurizio Bucci, per mano del suo avvocato, minaccia di andare per vie legali contro Alvaro Ancisi. “In esito alle dichiarazioni apparse sui quotidiani “Corriere di Romagna – Edizione di Ravenna” e “Il Resto del Carlino – Edizione di Ravenna” in data 4 dicembre c.m. nonché, in pari data, sulle testate giornalistiche online “RavennaWebTv”, “Ravennanotizie.it” nonché sulla pagina Facebook di “RavennaWebTv”, provenienti da parte del Sig. Alvaro Ancisi e recanti titolazione “BUCCI PER NIENTE ASSOLTO SUI 53 MILA EURO DI TASSA DI SOGGIORNO DOVUTI AL COMUNE PER L’HOTEL MOSAICO”, l’Avvocato Gian Paolo Colosimo rende noto di avere ricevuto ampio mandato dal Sig. Maurizio Bucci onde intraprendere ogni opportuna azione a sua tutela nei confronti dell’Ancisi medesimo, stanti le diffamatorie affermazioni nonché l’indebita propalazione – a costui direttamente ascrivibile – di informazioni afferenti dati processuali sensibili e coperte da segreto processuale esterno.” Questa la nota di precisazione che abbiamo ricevuto nella serata di oggi da parte di Maurizio Bucci o di un suo incaricato, tramite mail. A questo punto non resta che attendere gli sviluppi della situazione.