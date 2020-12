Altro grave incidente sulle strade del faentino questa mattina, venerdì 4 dicembre. Un camion dei pompieri si è ribaltato mentre percorreva la Brisighellese all’altezza di Errano. La strada risulta al momento, ore 10.15, completamente bloccata e chiusa al traffico.

Maggiori informazioni in seguito.

AGGIORNAMENTO:

Il mezzo dei Vigili del Fuoco stava tornando da un intervento a Brisighella, dove era stato richiamato per un incidente stradale che aveva coinvolto un “apecar” scontratosi contro un albero. Dietro di sè aveva l’ambulanza, allertata sempre per soccorrere il guidatore dell’apecar a Brisighella, che però, non avendo subito ferite particolarmente gravi, aveva rifiutato il trasporto in ospedale ed era dunque vuota.

È possibile che il mezzo dei Vigili, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Faenza e Brisighella intervenuti per i rilievi, abbia sbadato verso il ciglio erboso della strada, perdendo il controllo e poi ribaltandosi, chiudendo completamente la carreggiata. Pochi minuti fa, (sono le 10 40 mentre riportiamo la notizia, ndr), è arrivata anche la gru dei pompieri per cercare di sollevare il mezzo ribaltato e liberare l’arteria stradale. A bordo del camion si trovavano 5 Vigili, tutti sono stati trasportati all’ospedale di Faenza in codice 2 di media gravita. Per i soccorsi sono intervenute tre ambulanze e un’auto con il medico a bordo.

Si presume che i lavori per liberare la strada dureranno a lungo e dunque la circolazione resterà ancora per diverse ore bloccata.