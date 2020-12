“Una pista ciclabile che colleghi Bologna a Ravenna”, è l’idea del Sindaco Michele de Pascale

“Una pista ciclabile che colleghi Bologna a Ravenna: ne ho parlato ieri con l’assessore del Comune di Bologna Matteo Lepore. Si tratta di un collegamento ciclabile di 84 km tra Bologna e Ravenna. Il percorso dovrebbe attraversare i comuni di Castenaso, Budrio, Medicina, Massa Lombarda, Lugo, Bagnacavallo e Russi per arrivare a Ravenna. Circa 40 km di percorso sono già esistenti, mentre la restante parte è ancora da finanziare. Questo tragitto connetterebbe tutti questi territori e sarebbe un volano incredibile per il cicloturismo e la mobilità sostenibile, come elemento di grande interesse internazionale. I prossimi passi saranno il progetto preliminare e reperire i finanziamenti.” Così il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale sulla sua pagina Facebook. Per il tripudio di tutti gli amanti delle due ruote e degli ambientalisti. E se son rose… pedaleremo.