Enpa Faenza. Salta il mercatino di Natale, al suo posto una vendita di beneficenza

Per le festività natalizie, quest’anno Enpa Faenza organizza una vendita di beneficenza per la raccolta fondi a favore del nuovo Rifugio del cane. In corso Mazzini 68, dal 5 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 sarà possibile acquistare simpatiche e convenienti idee regalo di seconda mano, ma rigorosamente in ottimo stato; piccoli pensierini da donare ad amici e parenti o per farsi un regalo per la propria casa.

Quest’anno, date le norme in vigore e per tutelare la salute di tutti, non è stato possibile organizzare l’ormai tradizionale mercatino di Natale. Nella bottega di corso Mazzini si potrà infatti entrare soltanto uno alla volta, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Per ulteriori informazioni, contattare l’ENPA – Sezione di Faenza al numero 0546 661203 (il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12), email faenza@enpa.org. È possibile seguire Enpa Faenza su Facebook alla pagina “Rifugio del Cane E.N.P.A. Faenza” e sul sito internet www.rifugiodelcanefaenza.org.