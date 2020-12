Il punto Covid in Bassa Romagna: tanti nuovi guariti, anche tra gli ospiti delle Cra del territorio

Migliorano le condizioni di molti malati e cresce il numero dei guariti, anche in Bassa Romagna, in linea con quello che sta accadendo nel resto della provincia e della Regione. L’invito di tutti i sindaci resta quello di mantenere alta la guardia e continuare ad adottare tutte le misure che ci proteggono dal contagio, per veder ulteriormente migliorare i dati.

Segnaliamo che ieri nel titolo dell’articolo di aggiornamento sui casi in Bassa Romagna, era stato erroneamente segnalato il decesso di un anziano ospite della Cra di Fusignano. Purtroppo il decesso è avvenuto, ma riguardava un ospite della Cra di Cotignola, come correttamente riportato poi nel testo. L’errore è stato successivamente corretto. Ci scusiamo sentitamente con i lettori, con le due strutture e con tutte le persone coinvolte.

Di seguito le novità principali nelle situazioni dei Comuni della Bassa Romagna, riportate dai sindaci.

Davide Ranalli, sindaco di Lugo, riporta una bella notizia: un forte aumento di guariti: “Nella provincia di Ravenna sono state comunicate ben 975 guarigioni, di queste 197 riguardano Lugo. Tra loro ci sono le guarigioni di 14 ospiti e sei operatori della casa di riposo Don Cavina, due ospiti della Cra San Domenico e uno della Cra Sassoli”.

Buone notizie dagli esiti dei tamponi effettuati martedì 1° dicembre su tutti gli ospiti e gli operatori della Cra di Cotignola sono segnalate anche dal sindaco del paese, Luca Piovaccari: “Nessuna nuova positività è stata riscontrata, segno che il contagio è stato contenuto grazie alla corretta applicazione dei protocolli di sicurezza previsti e concordati con l’Ausl. Voglio ringraziare tutti gli operatori che hanno saputo reagire prontamente a questa delicata situazione, con competenza e umanità”.

Ma le buone notizie non sono finite: “altri 4 ospiti si sono negativizzati (ad oggi sono quindi 5 gli ospiti diventati negativi) – prosegue il sindaco -. È rientrato in struttura un ulteriore ospite positivo, che era stato precedentemente ricoverato. Al momento abbiamo solo un ospite ricoverato presso l’area covid dell’Ospedale di Lugo. Restano stazionarie le condizioni degli altri ospiti positivi presenti in struttura, ancora tutti asintomatici”.

Nicola Pasi, sindaco di Fusignano, è invece costretto a riportare la brutta notizia di un decesso riferito al suo Comune: “Mi è stato comunicato che mercoledì 2 dicembre una persona di Fusignano già affetta da precedenti patologie e da alcuni giorni ricoverata per covid in terapia intensiva purtroppo non ce l’ha fatta. Il più caro abbraccio di oggi (ieri per chi legge, ndr) lo dedico alla sua famiglia”.

“Si registrano questa settimana tre casi ricoverati presso la struttura ospedaliera – spiega Paola Pula, sindaca di Conselice -, circa la metà dei nuovi contagiati risulta asintomatico mentre l’altra metà presenta sintomi; sono posti tutti in isolamento fiduciario. Registriamo interi nuclei famigliari positivi e diverse positività con sintomi sono stati segnalati dai medici di base, che ringrazio per il lavoro di prossimità impegnativo che svolgono”.

“Fra le note di positività – conclude – da segnalare che tutte le classi anche della materna di Lavezzola sono rientrate in aula in presenza: ringrazio anche i bimbi per l’esempio che forniscono ai grandi nel rispettare il luogo-scuola”.