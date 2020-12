Imposta di soggiorno, Ancisi replica a Bucci citando la Caselli: “la verità ti fa male lo so”

“Con riferimento a quanto trasmesso da legale incaricato da Maurizio Bucci, replico quanto segue” scrive Alvaro Ancisi, che Bucci aveva minacciato di querelare per affermazioni diffamatorie. “L’iniziativa di Maurizio Bucci di azioni giudiziarie nei miei confronti, essendo totalmente infondata, non avrà alcun effetto intimidatorio, casomai dimostra l’impossibilità di smentire alcunché. A me innanzitutto basta che siano verità, come Bucci indirettamente conferma. – scrive Ancisi – Il resto mi scivola. Quale sarebbe la diffamazione? Impossibile nemmeno inventarsela. Lo può capire chiunque rileggendo il mio testo pubblicato. Quali segreti processuali avrei rivelato su chissà quali dati sensibili? Non ho avuto accesso ad alcun atto processuale e non ne conosco se non per quanto pubblicato dalla stampa da ottobre fino al giorno prima del mio scritto. Senza essere avvocati, che ci ridono sopra, bastano nozioni rudimentali di diritto penale per comprenderlo. Ho detto verità pubbliche, raccontato fatti veri e basta. Fatti riconosciuti anche dal Tribunale giacché la sentenza di cui si è saputo dai giornali, “il fatto non costituisce reato”, significa che il fatto c’è stato. “La verità ti fa male, lo so. Nessuno la può giudicare, tantomeno tu”, si può solo cantarla” conclude sarcastico Alvaro Ancisi.