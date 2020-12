Mercoledì 9 dicembre riaprono su prenotazione le biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina

E’ questa la novità contenuta nel nuovo Decreto del presidente del consiglio del 3 dicembre. L’ultimo DPCM (all’Art. 1/r) riporta infatti: “Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri Istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica”. Alla luce di questo provvedimento le biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina stanno programmando la riapertura su prenotazione da mercoledì 9 dicembre. Da quella data riapriranno, quindi solo previo appuntamento, i servizi di prestito, consultazione e studio. Sarà possibile prenotare il prestito dei libri e dei DVD, un posto nelle sale studio, una postazione per la navigazione in internet e la consultazione in sede di un testo. Non sarà però consentita la consultazione di quotidiani e dei periodici.

Ogni biblioteca attiverà i servizi in base ai propri spazi e individuerà quello dedicato per il ritiro dei libri prenotati e la loro restituzione, che potrà essere effettuata contestualmente. Inoltre il prestito a domicilio, che sta riscuotendo un grande successo, verrà mantenuto. Nel periodo natalizio le biblioteche resteranno aperte per garantire un servizio importante, la possibilità di una buona lettura, soprattutto in questo periodo in cui si deve restare il più possibile a casa. Gli accessi saranno consentiti solo dopo aver rilevato la temperatura corporea.

Queste le modalità per usufruire dei servizi alla Manfrediana di Faenza

Giorni di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (dalle 9 alle 13); martedì, mercoledì e giovedì (dalle 15 alle 18)

Prestito e restituzione: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (9 – 13); martedì, mercoledì e giovedì (15 – 18); esclusivamente su prenotazione, scrivendo a manfrediana@romagnafaentina.it.

Consultazione materiali antichi, rari e di pregio: martedì e giovedì (9 – 13) esclusivamente su prenotazione, scrivendo a manfrediana.reference@romagnafaentina.it.

Accesso agli spazi per lo studio: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (9 – 13); martedì, mercoledì e giovedì (15 – 18)

esclusivamente su prenotazione, telefonando allo 0546 691700.

Servizio internet: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (9 – 13); martedì, mercoledì e giovedì (15 – 18) esclusivamente su prenotazione, telefonando allo 0546 691700.