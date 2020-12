Lugo. Accesso agli uffici comunali, prenotazioni e operazioni anche a distanza per evitare assembramenti

Il Comune di Lugo comunica che il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 rende necessaria un’organizzazione ad hoc per regolare l’accesso del pubblico allo Sportello Comunico durante la stagione invernale. A tal fine sono state messe in campo diverse opportunità per il cittadino che limitino il più possibile la necessità di recarsi agli sportelli. Le procedure introdotte consentono infatti di richiedere i servizi anche tramite telefono, mail, accesso digitale (Spid) e Pec.

Si invitano i cittadini a contattare telefonicamente o tramite mail gli uffici per concordare un appuntamento che, evitando assembramenti, garantisca un accesso in sicurezza e senza tempi di attesa. Si raccomanda il massimo rispetto dell’orario dell’appuntamento per sostare in sala d’attesa il meno possibile. All’ingresso del Comune è presente un termoscanner che rileverà automaticamente la temperatura degli utenti, l’ingresso sarà quindi obbligato dalla sala d’aspetto.

Il Comube ricorda che tutte le carte d’identità scadute a partire dal 31 gennaio 2020 sono state prorogate fino al 30 aprile 2021, con validità sul solo territorio nazionale. Tuttavia, coloro che sono in possesso di carta d’identità scaduta o in scadenza, che l’hanno smarrita o a cui è stata rubata possono richiedere un appuntamento per il rilascio ai numeri 0545 38461 – 38381 – 38545 – 38443, alla mail comunico@comune.lugo.ra.it o prenotando online al link http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Sezione-Agende-Online/Comune-di-Lugo-Agende-Online . Le dichiarazioni sui cambi di residenza devono essere presentate esclusivamente via mail all’indirizzo anagrafe@comune.lugo.ra.it, via Pec a demografico.lugo@cert.unione.labassaromagna.it, o via raccomandata con ricevuta di ritorno a: Comune di Lugo Servizio Demografico piazza dei Martiri 1 – 48022 – Lugo).

Per effettuare il riconoscimento “de visu” per l’attivazione dello Spid occorre fissare un appuntamento con l’Urp ai numeri 0545 38444 – 38559 o alla mail urp@comune.lugo.ra.it.

Si ricorda, inoltre, che qualsiasi domanda o dichiarazione può essere sempre compilata autonomamente, scaricando la modulistica dal sito del Comune o dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.comune.lugo.ra.it – www.labassaromagna.it), e inviata ai recapiti indicati, allegando copia fronte e retro di un documento di identità. Per richiedere informazioni sulle modalità di accesso ai servizi del Comune di Lugo è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ai numeri 0545 38444 o 0545 38559 o alla mail urp@comune.lugo.ra.it. Maggiori informazioni sulle modalità di ingresso agli uffici sono disponibili al link http://www.comune.lugo.ra.it/Comune/Notizie/Archivio-News/Sportello-ComUnico-Urp-Anagrafe-Stato-Civile-Modalita-di-ingresso-e-prenotazione .