A Ravenna apre nuovo Covid Hotel, che ospiterà prevalentemente positivi asintomatici

È stato aperto oggi, lunedì 7 dicembre, a Ravenna, dopo l’esperienza del Covid Hotel di Massa Lombarda la cui convenzione è scaduta a fine ottobre, un nuovo Covid Hotel. La nuova struttura alberghiera, il B&B Hotel Ravenna di viale della Lirica possiede i requisiti di sicurezza previsti e ha a disposizione 46 camere, dislocate su due piani della struttura alberghiera.

Ospiterà prevalentemente cittadini ravennati, covid positivi asintomatici o paucisintomatici e coloro per i quali è stata disposta la quarantena ma non possono restare isolati in modo adeguato al proprio domicilio. Si tratta di persone autosufficienti e senza bisogno di particolari cure, che verranno contattati costantemente dagli operatori sanitari o dal proprio Medico di Medicina Generale per verificare il loro stato di salute.