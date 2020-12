Nuovo ponte Teodorico di Ravenna. Ferrovie dello Stato: “I lavori procedono da programma, presto la data del varo”

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane comunica che i lavori di realizzazione del nuovo ponte cavalcaferrovia Teodorico a Ravenna, iniziati lo scorso 8 giugno, procedono come da programma. Lavori che, ricordiamo, hanno comportato modifiche alla circolazione dei treni sulle linee Ferrara-Ravenna-Rimini e Bologna/Faenza-Ravenna e alla viabilità, con interruzione del traffico dalla circonvallazione alla Rotonda dei Goti, in corrispondenza della Rocca Brancaleone, fino all’incrocio con via Arbe, e anche nel tratto iniziale di via Darsena.

“Le aziende fornitrici ci stanno consegnando gli ultimi conci metallici che saranno saldati e assemblati in cantiere, per l’ultimazione dell’opera – spiegano da Rfi -. A breve comunicheremo la data del varo, che molto probabilmente sarà fatto di notte e durante uno dei prossimi weekend prima di Natale, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Una volta varato il ponte, sapremo con certezza anche la data di conclusione delle opere stradali, che dovrebbe coincidere con la fine dell’anno.”

L’emergenza sanitaria in corso e la rigida procedura di controllo delle saldature eseguita da un ente terzo per verificare la sicurezza dell’infrastruttura tuttavia non hanno accelerato i tempi di consegna. Gruppo Ferrovie dello Stato aggiunge infatti che “si potrebbe avere qualche giorno di ritardo dovuto, oltre all’emergenza da Covid che stiamo vivendo, soprattutto al rilascio della certificazione del lavoro eseguito a regola d’arte da parte dell’ente incaricato, che sta controllando l’opera centimetro per centimetro, con estremo rigore, trattandosi a tutti gli effetti di un ponte ferroviario. Tuttavia la fine dei lavori dovrebbe comunque coincidere con la fine di dicembre 2020, come previsto inizialmente”.

Ricordiamo che l’intervento, che ha richiesto da parte di Rfi un investimento da oltre 9milioni di euro, rientra nell’ambito degli accordi sottoscritti con il Comune di Ravenna, l’Autorità Portuale e la Regione Emilia Romagna per migliorare l’accessibilità ferroviaria all’area portuale. Inoltre, il nuovo ponte servirà a migliorare e rendere più sicura anche la viabilità comunale, grazie a un percorso pedonale su un lato dello stesso e uno ciclabile sull’altro.







