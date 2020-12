Voltana, terminati lavori di riqualificazione di via Traversagno e all’interno della piastra polivalente

Sono stati completati alcuni importanti progetti che hanno interessato la frazione di Voltana. Sono infatti giunti al termine gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione della via Traversagno e quelli all’interno della piastra polivalente. Nella mattinata di lunedì 7 dicembre il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il vicesindaco Pasquale Montalti e l’assessore ai Lavori pubblici Veronica Valmori hanno fatto visita, insieme alla presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella Valeria Monti, a queste due nuove infrastrutture, in cui è stato fatto anche un simbolico taglio del nastro.

“Siamo felici di potere finalmente consegnare ai cittadini di Voltana nuovi servizi che garantiranno a tutti una maggiore sicurezza e modernità – sottolinea l’Amministrazione comunale -. Via Traversagno è un asse strategico di collegamento tra la frazione e Lugo ed era doveroso portare a termine questo progetto di riqualificazione, un progetto che non include solo il semplice di rifacimento di una strada, ma assicurerà ai cittadini un miglioramento anche in termini di sottoservizi”.

I lavori nella via Traversagno hanno previsto l’allargamento della carreggiata con una fascia di servizio di quattro metri tra la carreggiata e lo scolo, l’impiantistica puntuale di pubblica illuminazione con tecnologia led e l’installazione di impiantistica specifica per il controllo del traffico, il cui utilizzo sarà concordato con la Polizia Locale. Il progetto, che includeva anche il rifacimento dei sottoservizi, consentirà ai residenti l’allacciamento alla rete del gas. Il progetto della via Traversagno ha anche previsto il rifacimento del tratto di strada tra via Mazzola e via Lunga e lo spostamento del canale secondo le prescrizioni del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. L’intervento di ristrutturazione e riqualificazione della strada ha previsto un investimento complessivo di 1.880.000 euro.

Terminati anche i lavori per la copertura della piastra polivalente di Voltana, che consentono di avere una struttura di copertura in legno lamellare dell’attuale campo esterno, destinato al calcetto e al tennis. Gli interventi, per un importo di 150mila euro, hanno così permesso di ricavare uno spazio chiuso e riscaldato per le attuali attività svolte nell’adiacente impianto sportivo. L’intervento ha concluso gli importanti lavori svolti presso gli impianti sportivi di Voltana: riasfaltatura del piazzale, illuminazione del campo 2, integrale sostituzione della copertura degli spogliatoi con materiale coibentato, spurgo rete scolante impianti sportivi e ripristino fognature e fossi. Nella stessa giornata l’Amministrazione comunale ha anche visitato via Piantavecchia, sempre a Voltana, dove si è recentemente concluso un importante intervento che ha visto l’installazione di undici nuovi punti luce e l’efficientamento di altri tredici, sostituiti con sistemi più moderni.