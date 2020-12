Coronavirus a Ravenna: 89 casi con 1.300 tamponi. Sotto i 100 dopo molti giorni. 111 guarigioni. 4 decessi: 2 donne e 2 uomini

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DELL’8 DICEMBRE

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 89 casi (dopo molti giorni i casi tornano sotto quota 100): si tratta di 51 maschi e 38 femmine; 80 asintomatici e 9 con sintomi; 85 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati. Nel dettaglio: 75 da contact tracing; 5 per sintomi; 9 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.300: 6,8 tamponi positivi ogni 100. la Regione ha comunicato 4 decessi: si tratta di 2 donne di 84 e 91 anni, e di 2 uomini di 81 e 90 anni. Sono state comunicate 111 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate sono dunque 9.374. Questa la distribuzione dei dati di ieri nei comuni:

3.808 nel comune di Ravenna (+ 58)

1.560 Faenza (+ 5)

845 Lugo (+ 6)

562 Cervia (+ 6)

338 Bagnacavallo (+ 4)

298 Alfonsine (+ 3)

226 Russi (+ 1)

223 Castel Bolognese (+ 1)

208 Massa Lombarda (+ 2)

179 Cotignola (+ 1)

162 Conselice

156 Brisighella

140 Fusignano

93 Solarolo

88 Riolo Terme

71 Sant’Agata sul Santerno

46 Bagnara

20 Casola Valsenio

351 residenti fuori provincia di Ravenna (+ 2)

LA SITUAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, OGGI 8 DICEMBRE

In Emilia-Romagna oggi si registrano 1.624 nuovi casi di positività, con oltre 16.500 tamponi e con una media di 9,8 tamponi positivi ogni 100, una media molto inferiore rispetto a quella registrata ieri (i casi positivi ieri erano 1.891, con 9.900 tamponi e con un rapporto di 19 tamponi positivi ogni 100). Dei nuovi positivi, sono 825 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei positivi di oggi è 46,3 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati finora 137.270 casi di positività.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 66.522 (- 2.954 sul giorno precedente). Il dato è tornato fortemente a calare ed è una buona notizia.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 63.507 (- 2.925 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 234 in tutto il territorio regionale (- 5), e sono così distribuiti: 13 a Piacenza (invariato rispetto a ), 15 a Parma (+2), 32 a Reggio Emilia (+2 da ), 55 a Modena (+1), 52 a Bologna (-11 rispetto a ), 8 a Imola (+1), 18 a Ferrara (+1), 14 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (-2 rispetto a ).

LE PERSONE RICOVERATE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid attualmente sono 2.781 (- 24).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 64.480 (+ 4.529). Questo dato è molto confortante: oggi i guariti sono tre volte i nuovi positivi.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 49 nuovi decessi: 3 a Bologna (2 donne di cui una di 94 anni e una di 85 anni), 4 a Ravenna (2 donne di cui una di 84 e una di 91 anni e 2 uomini rispettivamente di 81 e 90 anni), 13 a Modena (9 uomini di cui uno di 74 anni, uno di 77 anni, uno di 78, uno di 80, uno di 82 anni, uno di 86, uno di 87, uno di 88 anni, uno di 96 anni e 4 donne di cui una di 76, una di 79, 86 e una di 91 anni), 6 a Rimini (3 donne di cui una di 83, una di 88 e una di 94 anni e 3 uomini di 58, 69 e 85 anni), 3 a Piacenza (1 donna di 93 anni e due uomini rispettivamente di 59 e 89 anni), 3 a Reggio Emilia (3 uomini di cui uno di 82, uno di 78 e uno di 95 anni), 3 a Parma (2 uomini di 77 e 88 anni e 1 donna di 89 anni), 8 in provincia di Forlì-Cesena (4 donne di cui una di 76, una di 93, una di 96 e una di 98 anni e 4 uomini di 75, 82, 85 e 90 anni) e 6 a Ferrara (5 uomini di cui uno di 76 anni, uno di 68, uno di 81, uno di 83 e uno di 90 anni e una donna di 87 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.268.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: