Il Covid e l’oblio tra la vita e la morte. La storia di Milena, ricoverata da quasi un mese in Pneumologia a Ravenna

Milena ha due figli, Danilo di 30 anni, Luca di 15 anni, un compagno, da 14 anni, Paolo e sua madre, che vive con loro in casa, allettata dal 2018. Circa un mese fa Milena ha iniziato ad accusare uno stato di malessere, lei che già soffre di asma. In pochi giorni la sua condizione di salute peggiora: febbre e debolezza. È Covid.

Da quel primo tampone positivo, il 12 novembre, Milena combatte, ancora oggi, contro il Covid. E in questi giorni, ricoverata in ospedale, ha scritto una lettera che ha voluto inviare alla Redazione di Ravenna Notizie per racconta ciò che ha vissuto, la paura di non farcela, di non rivedere più i figli, il compagno e la madre malata. La paura di non poter dire addio ai suoi cari. E nel raccontare la sua lotta contro il Covid, descrive ciò che ha visto, una notte, mentre è nel letto di ospedale: due mani bianche che le si appoggiano sullo stomaco, e una sensazione strana, come se qualcuno la volesse aiutare.

“Voglio raccontare la mia storia, soprattutto per parlare a chi sostiene che si tratti solamente di un’influenza e a chi sottovaluta il pericolo”.

“Buon giorno,

mi chiamo Milena ed ho 59 anni.

A causa delle gravi condizioni di salute di mia madre avevo preso l’aspettativa dal lavoro che svolgo in un supermercato a Cervia. Il 4 novembre la mia mamma inizia ad avere febbre alta e pochi giorni dopo io, già asmatica, inizio a percepire qualche segno di ostruzione alle vie respiratorie. facevo fatica a respirare ed avevo la febbre a 37,5. D’accordo col mio medico di famiglia comincio subito l’antibiotico e il cortisone, ma la temperatura continua a salire. Domenica non ho febbre e neanche lunedì, ed ho pensato ” forse non è stato nulla di grave”. Comunque vado al drive trought a fare il tampone. Mi sentivo meglio, ma invece, la sera stessa peggioro.

Passo due giorni in attesa del risultato del tampone che non arriva. Intanto, considerati i sintomi che manifesto, la dottoressa e i medici dell’USCA mi propongono il ricovero, ma io preferisco aspettare il verdetto del tampone: mi serve del tempo per organizzare l’assistenza in casa per mia madre, non la posso lasciare, anche lei non sta bene.

Giovedì 12 novembre alle ore 7,30 arriva la bufera: l’esito del tampone è positivo.

Arriva l’ambulanza, saluto a fatica mia madre, Luca e Paolo. Danilo non è arrivato in tempo a casa e penso “e se non lo vedessi più?” Temevo di non farcela e l’idea di non essere riuscita a salutare mio figlio, mi distrugge. Mentre salgo sull’ambulanza, ho rivisto tutta la mia vita in un flash.

Arrivo al Pronto Soccorso e faccio un giro di telefonate ad amici e parenti per dare un ultimo “addio”. Per fortuna, nel frattempo mio figlio Danilo riesce ad arrivare in ospedale e ci salutiamo, anche se da lontano.

Da quel momento è iniziata la mia battaglia.

Vengo monitorata per tutto il pomeriggio. Gli esami confermano una polmonite interstiziale bilaterale. “È la fine” penso. In attesa di un letto per il ricovero, resto al Pronto soccorso, assieme ad altri pazienti Covid, tutti attaccati. La sera vado in bagno da sola ma, una volta là, non riesco più a rialzarmi e mi sento svenire. Con la poca forza che ho in corpo chiamo aiuto e mi soccorrono. Considerata la mia condizione, mi mandano in sala rossa per fare una ventilazione più specifica.

Durante la notte tra il 13 e il 14 novembre finalmente mi mettono al 3° piano, Reparto Pneumo Acuti. Quella notte la passo con catetere, flebo e rilassante per dormire, oltre al mascherone per respirare, con monitoraggio costante sia per la saturazione, che per pressione e battiti.

E in quelle notti “toste” mentre lotto contro il Covid mi è successo qualcosa di inverosimile. Lo ricordo così: una notte mi sveglio, mi sembra di fluttuare nell’aria e vedo il mio letto avvicinarsi all’ingresso della tomba di famiglia a Castiglione di Ravenna. Mi spavento, ma penso: “È solo un sogno”.

La notte successiva ho un sobbalzo. Apro gli occhi e vedo due mani bianche che mi toccano all’altezza dello stomaco. Mi sono spaventata e svegliata. Vicino a me non c’era nessuno. Ricordo di aver avuto la sensazione che qualcuno mi volesse aiutare… Ho telefonato a mio figlio e gli ho chiesto di andare ad accendere una candela per me, e così ha fatto.

Intanto, il tempo passa e dopo 4 giorni di terapia virale per Covid senza miglioramenti, i dottori decidono di intraprendere una cura monoclonale da due dosi e finalmente con questi anticorpi l’infiammazione della polmonite migliora.