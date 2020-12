Ravenna, tanta gente in strada in questi giorni per lo struscio e lo shopping di Natale. Per qualcuno anche troppa…

Il ritorno dell’Emilia-Romagna in zona gialla, l’apertura dei negozi in centro nel ponte dell’8 dicembre in concomitanza con la chiusura dei centri commerciali nei pre-festivi, le feste di Natale che si avvicinano, la giornata senza pioggia… sarà quel che sarà, ma ieri pomeriggio il centro di Ravenna era preso d’assalto e queste sono due immagini che rendono bene l’idea. La foto ‘schiaccia’, è vero, e la folla appare più accalcata di quel che è in realtà. Ma c’era comunque tanta gente e tanta voglia di uscire. Chi era in centro ieri parla in ogni caso di situazione tranquilla, ordinata, sotto controllo. Tutti con la mascherina. O quasi. Nessuna situazione particolarmente caotica o di calca ‘selvaggia’ come hanno mostrato invece certe immagini di città vicine (Riccione, per esempio), al punto che il Presidente della Regione Bonaccini s’è detto preoccupato. Comunque i mugugni ci sono stati anche a Ravenna e qualcuno si è lamentato perché c’era troppa gente in giro. Magari, dovremmo tutti imparare a uscire anche in modo più intelligente e ‘scaglionato’, perché no? Non tutti a darsi appuntamento dalle 16 alle 18 sulle vie dello shopping… E poi nei negozi gli orari si allungano per le feste fino alle 21, proprio per evitare file eccessive e calche imbarazzanti. Approfittiamone!