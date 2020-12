Coronavirus a Ravenna: 190 casi con 2.461 tamponi (7,7% tamponi positivi). 39 guarigioni. Purtroppo 6 decessi: 3 donne e 3 uomini

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 9 DICEMBRE

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 190 casi: si tratta di 62 maschi e 128 femmine; 121 asintomatici e 69 con sintomi; 182 in isolamento domiciliare e 8 ricoverati. Nel dettaglio: 163 da contact tracing; 25 per sintomi; 2 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 2.461: 7,7 tamponi positivi ogni 100, la media continua ad essere inferiore a quella regionale. Oggi la Regione ha comunicato 6 decessi: 3 pazienti di sesso femminile di 78, 88 e 91 anni e 3 di sesso maschile di 64, 78 e 79 anni. Vi sono state inoltre 39 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate sono dunque 9.564. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi oggi. Nel corso del tempo è infatti emerso che l’attribuzione al comune di residenza dei positivi può, in un certo numero, limitato, di casi, essere oggetto di variazione successiva (ad esempio per attribuzione del domicilio al posto della residenza, o in particolare per gli utenti di fuori provincia); è dunque più appropriato e preciso, a questo proposito, il report che viene inviato settimanalmente, e che può contenere dei “riallineamenti” rispetto ai casi comunicati quotidianamente. Questa la distribuzione dei dati odierni:

85 casi a Ravenna

42 Faenza

12 Lugo

8 Cervia

8 Cotignola

4 Massa Lombarda

3 Alfonsine

3 Bagnacavallo

3 Castelbolognese

2 Russi

2 Solarolo

2 Brisighella

1 Conselice

1 Sant’Agata sul Santerno

13 residenti fuori provincia Ravenna

Nessun nuovo caso a Bagnara, Casola, Fusignano, Riolo Terme,

LA SITUAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, OGGI 9 DICEMBRE

In Emilia-Romagna oggi si registrano 1.079 nuovi casi di positività, con 10.000 tamponi e con una media di 10,3 tamponi positivi ogni 100, una media in linea con quella registrata ieri (i casi positivi ieri erano 1.624, con 16.500 tamponi e con un rapporto di 9,8 tamponi positivi ogni 100). Dei nuovi positivi, sono 677 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei positivi di oggi è 45,1 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati finora 138.348 casi di positività.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 65.843 (- 678 sul giorno precedente).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 62.753 (- 753 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 233 in tutto il territorio regionale (- 1), e sono così distribuiti: 14 a Piacenza (+1 rispetto a ), 15 a Parma (invariato), 31 a Reggio Emilia (-1), 54 a Modena (-1), 53 a Bologna (+1 rispetto a ), 8 a Imola (invariato), 18 a Ferrara (invariato), 12 a Ravenna (-2), 6 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 20 a Rimini (+1 rispetto a ).

LE PERSONE RICOVERATE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid attualmente sono 2.857 (+ 76).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 66.191 (+ 1.711). Dopo circa un mese, il numero complessivo delle persone guarite torna dunque a essere superiore a quello dei casi attivi, i malati effettivi.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 46 nuovi decessi: 7 in provincia di Piacenza (3 donne – rispettivamente di 75, 89 e 94 anni – e 4 uomini di 58, 59, 68 e 96 anni), 4 in quella di Parma (2 donne, di 84 e 88 anni, e 2 uomini, di 83 e 85 anni), 6 in provincia di Reggio Emilia (tutte donne: 68, 83, 85, 87, 88, 95 anni), 10 nel modenese (4 donne – rispettivamente di 80, 82, 84, 90 anni – e 6 uomini: uno di 64 anni, uno di 69, 2 di 87, uno di 73 anni e uno di 89), 2 a Bologna (una donna di 79 anni e un uomo di 84), 6 in provincia di Ravenna (3 donne – rispettivamente di 78, 88 e 91 anni – e 3 uomini di 64, 78 e 79 anni), 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 82 anni) e 10 nel riminese ( 4 donne – 2 di 77 anni, una di 81 e una di 82 anni – e 6 uomini rispettivamente di 62, 79, 83, 84, 85 e 100 anni). Nessun decesso nel ferrarese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.314.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

31.158 a Bologna e Imola (+ 315, di cui 128 sintomatici)

(+ 315, di cui 128 sintomatici) 25.356 a Modena (+ 96, di cui 58 sintomatici)

(+ 96, di cui 58 sintomatici) 19.645 a Reggio Emilia (+ 171, di cui 23 sintomatici)

(+ 171, di cui 23 sintomatici) 13.395 a Piacenza (+ 50, di cui 13 sintomatici)

(+ 50, di cui 13 sintomatici) 11.581 a Rimini (+ 80, di cui 28 sintomatici)

(+ 80, di cui 28 sintomatici) 11.336 a Parma (+ 76, di cui 36 sintomatici)

(+ 76, di cui 36 sintomatici) 9.564 a Ravenna (+ 190, di cui 69 sintomatici)

(+ 190, di cui 69 sintomatici) 6.922 a Ferrara (+ 49, di cui 8 sintomatici)

(+ 49, di cui 8 sintomatici) 4.926 a Forlì (+ 30, di cui 21 sintomatici)

(+ 30, di cui 21 sintomatici) 4.465 a Cesena (+ 22, di cui 18 sintomatici)

IL REPORT REGIONALE IN TABELLE

