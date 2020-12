Michele de Pascale e Venerino Poletti (Asl Romagna): il vaccino sarà super sicuro, ma prima occorre evitare la terza ondata

Continuano le conversazioni del mercoledì alle 13 in diretta streaming tra il sindaco Michele de Pascale e i professionisti del mondo della sanità, per fare il punto sull’emergenza sanitaria nel nostro territorio. Oggi, 9 dicembre, all’appuntamento ha partecipato il dottor Venerino Poletti Direttore del dipartimento malattie dell’apparato respiratorio e torace dell’Ausl della Romagna, nato a Villanova di Bagnacavallo ma ravennate di adozione. Come sempre, sono stati affrontati tanti argomenti di grande interesse, che qui proviamo a sintetizzare per i lettori.

I reparti di pneumologia Covid di Forlì e Ravenna

Il dottor Venerino Poletti ha parlato del suo dipartimento che ha tre reparti di pneumologia e uno di chirurgia toracica nell’ambito dell’Asl Romagna. In particolare ha ricordato i due reparti di pneumologia che coordina a Forlì (32 posti letto di terapia semi-intensiva) e a Ravenna (16 posti letto di terapia semi-intensiva), praticamente tutti occupati da malati Covid. Sono i malati più gravi, quelli con problemi polmonari che hanno quindi bisogno di ventilazione. In terapia semi-intensiva si cerca di curare il paziente al meglio per evitare che finisca in rianimazione dove c’è l’intubazione del paziente, perché la ventilazione meccanica presenta vantaggi e svantaggi, è la cura più invasiva e delicata, riservata ai casi più gravi. “Noi aiutiamo i pazienti a respirare in maniera meno invasiva, senza tubo tracheale” ha detto Poletti.

L’esperienza sul campo da marzo ad oggi di fronte ai malati di Covid

Il dottor Poletti ha sottolineato più volte che ci troviamo di fronte a una malattia nuova, prima sconosciuta, molto particolare. Nella maggior parte dei casi è asintomatica, soprattutto nei giovani, ma non non sono pochi i casi in cui presenta sintomi, in qualche caso gravi o gravissimi. Il sintomo peculiare con cui si manifesta la malattia è la perdita dell’olfatto e del gusto. Per il resto gli altri sintomi sono quelli tipici dell’influenza: dalla febbre alla tosse, dal mal di testa ai dolori muscolari. La malattia può diventare complicata nei più anziani o fra chi ha altre patologie, anche quasi subito. Nei giovani, la malattia può diventare seria circa 7 giorni dopo il contagio, quando cambia completamente e c’è l’insorgenza di problemi respiratori, di cui non sempre il paziente si accorge subito. Poi le condizioni del paziente che fatica sempre più a respirare si complicano. In definitiva, Poletti ha definito il Covid una “malattia nuova e particolare, molto seria, assai temibile.”

I fattori di rischio principali correlati al Covid

Per il Direttore dipartimento malattie apparato respiratorio e torace dell’Ausl della Romagna il principale fattore di rischio è quello dell’anzianità, nel senso che gli anziani spesso sono più fragili e presentano già patologie pregresse. Fra le patologie quelle più gravi in relazione al Covid sono l’obesità, il diabete mellito, tutte le patologie cardiovascolari e l’ipertensione arteriosa. Il medico ha spiegato che non è ancora stato chiarito se ci sono predisposizioni genetiche che rendono una persona più o meno esposta al Covid, anche se “questa malattia assomiglia molto ad altre malattie autoimmuni”.

I farmaci che si stanno usando per curare i malati di Covid

I due farmaci più efficaci per Poletti sono il vecchio cortisone e l’eparina. L’idrossiclorochina di cui si è parlato tanto non ha particolari effetti positivi sui pazienti Covid. Ci sono studi che ne sconsigliano l’uso. Ci sarebbero infatti anche effetti collaterali negativi. Anche perché è stata somministrata in relazione al Covid in dosi massicce mai usate per curare altre patologie (l’idrossiclorochina si usa da 30 anni in campo farmacologico, ha detto Poletti, per curare altre malattie, ma in dosi minori). Il dosaggio di un farmaco può essere fondamentale come ha dimostrato per esempio la sperimentazione del vaccino inglese di Oxford – AstraZeneca, dove abbiamo visto che una mezza dose avrebbe avuto un effetto migliore sui pazienti rispetto alla dose intera. Anche il giudizio sulle cure a base di plasma iperimmune non è positivo. Invece secondo Poletti avrebbero efficacia i farmaci che utilizzano anticorpi monoclonali.

Secondo il medico sono state di grandissimo aiuto le biopsie polmonari effettuate sui deceduti a causa del Covid: hanno consentito ai medici di capire meglio la natura dell’affezione polmonare legata al Covid, diversa da quelle legate alle normali insufficienze respiratorie per altre cause. I danni principali del Covid riguardano la vastissima rete dei vasi polmonari. Nei soggetti Covid nei vasi polmonari passa molto sangue, che però non viene ossigenato. I medici hanno così capito che per curare bene i malati di Covid occorre una ventilazione soffice, mentre è molto utile la pronazione dei pazienti, cioè far cambiare posizione al corpo dall’alto al basso o su un fianco.

Che cosa rimane nei pazienti Covid guariti

Il dottor Poletti ha spiegato che i malati usciti dal Covid possono continuare ad avere per un certo periodo problemi polmonari, muscolari, metabolici. E che per superare tutte le conseguenze del Covid serve tempo, tanto più tempo quanto più grave è stata la forma della malattia. In sostanza, le conseguenze della malattia saranno più forti e dureranno più a lungo se una persona è stata in rianimazione e intubata, rispetto a quanti sono stati in un semplice reparto Covid o in terapia semi-intensiva. Ma la malattia è ancora troppo giovane per saperne di più al momento e valutarne tutte le conseguenze.

Il vaccino anti-Covid sarà molto sicuro

Poletti ha parlato di “miracolo” della scienza, perché si è riusciti a mettere a punto uno o più vaccini anti-Covid a 11-12 mesi dall’insorgenza di questa nuova malattia. Questi vaccini sono realizzati in laboratorio utilizzando una tecnologia rivoluzionaria, con un codice RNA messaggero che immesso nel nostro organismo induce le cellule a produrre una componente proteica del virus e allo stesso tempo a riconoscerla come estranea al nostro copro, innescando così la produzione degli anticorpi che combattono e neutralizzano il virus.

Il vaccino così ottenuto è sicuro ed efficace nel 95% dei casi, consideriamo che quello tradizionale dell’influenza mediamente ha una copertura di circa 60%, ha detto Poletti. L’EMA l’Agenzia europea del farmaco è un Ente di grandissima serietà e se i vaccini passeranno il vaglio degli scienziati EMA possiamo essere certi che il vaccino sarà super sicuro, ha tranquillizzato Poletti.

Michele de Pascale è intervenuto per ricordare che lui si vaccinerà “un secondo dopo che mi sarà data la possibilità di farlo e se il mio esempio servirà agli altri cittadini sarò onorato di farlo”, tenuto conto che la priorità nella somministrazione del vaccino va data ai medici, agli infermieri, a chi lavora nelle Rsa e agli anziani. Anche Poletti ha ribadito che si farà senz’altro vaccinare (“lo farò di corsa”) e ha aggiunto: “A chi dice che il Covid è un’invenzione o una cosa da poco vorrei far fare un giro gratis nei nostri reparti. È una malattia terribile. Che può portare alla morte. E di Covid si muore da soli in maniera assoluta. È una sofferenza che è meglio che passi al più presto per tutti.”

L’importanza di stili di vita salutari

Venerino Poletti ha ribadito che gli stili di vita sono molto importanti nella lotta al Covid. In particolare chi fuma e viene colpito dal Covid ha complicazioni polmonari più serie di chi non fuma. Gran parte delle malattie pneumologiche derivano dal fumo. Obesità e fumo sono due fra i fattori di rischio più gravi. In linea di massima non fumare, fare attività fisica e movimento, evitare l’obesità ed evitare anche di vivere in un ambiente inquinato sono tutti stili di vita da perseguire.

Immunità di chi ha già contratto della malattia

Secondo Poletti l’immunità è più duratura di quello che si prevedeva all’inizio. Sicuramente dura mesi. Ma non c’è ancora la possibilità di dire che sarà per anni, perchè la malattia è troppo giovane. In ogni caso la copertura è superiore a quello dell’influenza. Vaccinarsi è consigliato anche per chi ha già contratto il virus, non ci sono motivi per non farlo, ha ricordato Poletti.

La terza ondata ci sarà?

Gli scienziati Ilaria Capua e Andrea Crisanti danno per scontato che ci sarà una grave terza ondata di Covid. Venerino Poletti non è in grado di prevederla, dice, ma se pensiamo a quello che accadde con la ‘spagnola’ dopo la prima guerra mondiale è molto probabile che ci sarà. Anche allora ci fu una prima ondata a marzo, una seconda a ottobre e novembre e una terza a febbraio. Naturalmente dipende molto dai nostri comportamenti. Nel frattempo interverranno i vaccini. Ma perché i vaccini siano efficaci per ogni singolo cittadino vaccinato – ha detto il dottor Poletti – occorreranno in media due mesi, inoltre bisogna capire quanto tempo occorrerà per vaccinare il 60-70% della popolazione per acquisire la famosa immunità di gregge. In definitiva, Poletti suggerisce a tutti di essere cauti e di continuare ad assumere comportamenti virtuosi per evitare il contagio e la terza ondata, in attesa del vaccino che arriverà e sarà efficace ma non prima di diversi mesi.