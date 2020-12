Michele de Pascale (UPI) chiede al Governo di consentire spostamenti tra Comuni all’interno della stessa provincia. Speranza dice no

“La nostra proposta è di una correzione alle ultime disposizioni sul Natale: concedere la possibilità di spostamenti tra Comuni all’interno della stessa provincia nelle giornate delle festività. Sarebbe una soluzione di buon senso, una mediazione tra sicurezza e umanità”. Lo ha chiesto il Presidente dell’UPI Unione delle Province Italiane, Michele de Pascale, Presidente della Provincia di Ravenna e Sindaco della città. “Lo dico senza però drammatizzare la questione – ha aggiunto de Pascale – mi rendo conto che i drammi sono ben altri, ma questo mi sembra un buon compromesso. Ci sono comuni con poche migliaia di abitanti tra i quali però non finisce il confine delle relazioni umane delle persone”. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nella serata di ieri 8 dicembre ha detto chiaramente che la proposta non può essere accolta: “Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste”, ha risposto Speranza alla trasmissione Di Martedì su La7, rispondendo a una domanda sull’eventuale revisione delle misure per i giorni del 25, 26 e 31 dicembre e 1° gennaio in merito agli spostamenti tra comuni. “In questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili e il messaggio del governo vuole essere questo: nei giorni più caldi, dove c’è più rischio che salga la mobilità, chiediamo un sacrificio alle persone”.