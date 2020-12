Ausl Romagna. Controllo funghi a Ravenna solo su appuntamento

Col termine della stagione fungifera, come gli anni scorsi lo sportello micologico dell’Ausl, per i territori del forlivese, riminese e cesenate, mantiene il servizio di consulenza per esaminare i funghi raccolti, solo su appuntamento. Si torna con l’occasione a raccomandare a coloro che raccolgono funghi per il consumo che è sempre consigliabile sottoporre i prodotti raccolti all’Ispettorato micologico, e per farlo è sufficiente prendere un appuntamento telefonando ai seguenti recapiti:

– per il comprensorio di Forlì: 0543 733585;

– per il comprensorio di Cesena: 0547 352079;

– per la provincia di Rimini: 0541 707290.

In provincia di Ravenna invece l’Ispettorato mantiene un’apertura fissa, il martedì dalle ore 9 alle ore 11, oltre che la possibilità di accedere per appuntamento telefonando allo 0544 286698.