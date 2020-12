Comune di Russi: ciascuno può essere il Babbo di Natale di qualcun altro

Il Comune di Russi ha organizzato una nuova iniziativa di solidarietà. Dal 14 al 16 dicembre, dalle 9 alle 19.30, chiunque voglia aderire potrà portare presso la Sala Consigliare in Municipio (Piazza Farini 1, primo piano), un pacco di natale contenente le seguenti cose: qualcosa di caldo (una sciarpa, un paio di guanti, una maglia di lana, un paio di calzini, una coperta, ecc.); un passatempo (un gioco, un libro, un puzzle, ecc.); un prodotto di bellezza (dentifricio, spazzolino, shampoo, un profumo, una crema, ecc. – ovviamente nuovi); qualcosa di goloso (caramelle, biscotti, cioccolato, ecc. – rigorosamente confezionati) e infine un biglietto gentile, perché nulla può sostituire il calore umano.

Tutti i regali dovranno essere nuovi per sicurezza, basta anche un piccolo pensiero. La scatola dovrà essere impacchettata come merita ogni regalo. Alla consegna in Municipio, dovrà essere specificato a chi può essere indirizzata (un bimbo, una bimba, un uomo o una donna). A consegnare il pacco regalo a chi ha bisogno di un pensiero in più, ci penserà direttamente il Comune.

“Per rendere il nostro Natale, un Natale di solidarietà!” riporta la nota del Comune di Russi.