Faenza, Isola: “la giornata più difficile da quando sono sindaco”. Focolaio con 70 contagiati e 2 morti alla Residenza Santa Teresa

La brutta notizia l’ha diffusa nel tardo pomeriggio di ieri 9 dicembre il Sindaco Massimo Isola nel suo report Covid quasi quotidiano su Facebook: “Oggi devo comunicare lo sviluppo di un focolaio Covid nella Residenza Santa Teresa del Bambin Gesù di via Bondiolo: al momento risultano positivi 42 ospiti e una trentina di operatori, questi ultimi quasi tutti asintomatici. Tra i degenti contagiati, due sono purtroppo i deceduti.⁣⁣” “Sicuramente la giornata più difficile da quando sono sindaco” ha poi commentato.” A differenza di Lugo, Ravenna e Cervia finora le strutture per anziani di Faenza erano state risparmiate. Ma questa seconda ondata è molto più vasta e pesante della prima sul nostro territorio, il virus circola più diffusamente e anche Faenza ora viene colpita in una realtà ospita le persone più fragili e più esposte.

Ecco tutto il report di Isola: “L’andamento dell’emergenza Covid in termini generali e complessivi si conferma anche a Faenza in miglioramento. I contagi settimanali sono di nuovo in discesa per la terza settimana consecutiva, 113 contro i 181 della settimana scorsa, con una crescita evidente degli asintomatici, segno che le maggiori restrizioni da zona arancione hanno contribuito a migliorare la situazione e che i monitoraggi e i tracciamenti di contatto continuano a funzionare bene. ⁣⁣⁣Ma c’è una informazione che oggi supera ogni lettura oggettiva delle statistiche, facendo passare tutto il resto in secondo piano. ⁣⁣⁣Come sapete le case di cura e le residenze per anziani sono le osservate speciali in questa fase pandemica, in quanto ospitano la popolazione più a rischio con la maggiore probabilità di sviluppare le conseguenze più gravi del Covid. ⁣⁣⁣⁣⁣A differenza di territori a noi vicini, fino ad ora #Faenza era riuscita ad evitare il diffondersi del virus in queste strutture.⁣⁣⁣ Oggi devo invece comunicare lo sviluppo di un focolaio covid nella Residenza Santa Teresa del Bambin Gesù di via Bondiolo: al momento risultano positivi 42 ospiti e una trentina di operatori, questi ultimi quasi tutti asintomatici. Tra i degenti contagiati, due sono purtroppo i deceduti. ⁣⁣⁣Non c’è bisogno vi dica la profonda tristezza con cui ho ricevuto la notizia e l’apprensione di queste ore in continuo contatto con l’Ausl per seguire l’evolversi della situazione. Sento un grande peso sul cuore, sicuramente la giornata più difficile da quando sono sindaco.”

“Stamattina si è svolto un incontro urgente fra le autorità sanitarie e la cooperativa che gestisce la struttura per compartimentalizzare gli ambienti, verificare la disponibilità di personale e l’eventuale necessità di supporti esterni. L’Ausl, inoltre, ha immediatamente disposto il potenziamento delle unità speciali di continuità assistenziale (USCA) per prestare le cure del caso ai pazienti, monitorare le loro condizioni di salute ed il decorso dell’infezione. ⁣⁣⁣⁣⁣In conclusione – scrive Isola – mi sembra evidente che l’applicazione dei protocolli di sicurezza sanitaria, per quanto rigidi, non mettono al riparo del tutto dalla possibilità che si verifichino situazioni del genere. La prudenza non è mai troppa ed essere scrupolosi nell’osservanza delle norme anti-Covid fa la differenza, una grossa differenza. Vale per tutti.”



