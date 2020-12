Intorno alle 18,30 di oggi pomeriggio, giovedì 10 dicembre, su via Piratello nel lughese un camion di trasporto eccezionale che proveniva da S.Agata in direzione Lugo in una curva ha perso un carrello elevatore: il carrello ha dapprima sfondato il telone e la sponda laterale del camion per poi cadere in strada dove, strisciando in velocità, ha percorso diversi metri, finendo nella corsia opposta dove ha impattato contro una Lancia Y con a bordo due ragazze albanesi di 25 anni e due bimbi di 4/5 anni. I bimbi fortunatamente sono rimasti illesi nell’incidente, mentre le due donne sono rimaste ferite. Subito soccorse dai sanitari del 118 giunte sul posto con due ambulanze, l’automedica e l’elicottero da Bologna, una è stata portata in ospedale a Lugo in codice di minima gravità, mentre l’altra, più grave, è stata portata in elicottero al Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Municipale.

Foto 3 di 3