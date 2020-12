Slow Food Ravenna e Godo e Bassa Romagna: un Pranzo della Domenica per il progetto “Piatto Sospeso”

L’emergenza Covid non ferma le iniziative solidali. Al massimo ne “modifica” la forma, non la sostanza. Un esempio è il Pranzo della Domenica, promosso dalle condotte Slow Food del territorio ravennate, domenica 22 novembre. In collaborazione con lo chef Matteo Salbaroli è stato organizzato il classico pranzo della tradizione ma questa volta portato e consumato a casa.

“Nel nostro Paese è ancora forte la tradizione di ritrovarsi attorno al tavolo la domenica, per un pranzo tradizionale che spesso prevede una carrellata di pietanze gustose e succulente – commentano da Slow Food Ravenna -. Condividere il tempo insieme alle persone più care, ritrovare familiari e amici, prendersi cura di sé e degli altri, questi sono i motivi per cui il pranzo della domenica è ancora un rito per molti, specialmente in questi momenti difficili. I piatti? Inutile dirlo: sono quelli della tradizione. Le ricette tramandate dalla nonna fanno da padrone sulla tavola della domenica e non sembra esserci spazio per il concetto di piatto unico. Quello che si porta in tavola è il celeberrimo trittico: antipasto, primo, secondo più dolce anche in piena era digitale”.

“Lo chef Matteo Salbaroli si è reso disponibile per organizzarlo nel nuovo locale “Laboratorio 81”, aperto recentemente: il suo Pranzo della Domenica è stato un momento speciale, in famiglia a casa, che ci ha permesso di devolvere una quota agli indigenti indicatici da Caritas Ravenna, Ora e sempre Resistenza, Re dei Girgenti nell’operazione “Piatto Sospeso”, promosso da RavennaFood/CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi, Slow Food Ravenna e Godo Bassa Romagna, tutti soci di Ecologia di Comunità capofila del progetto” avevano spiegato Maria Angela Ceccarelli – Fiduciaria Slow Food Ravenna e Claudia Zama – Fiduciaria Slow Food Godo e Bassa Romagna.

“Il pranzo di domenica 22 novembre inizialmente doveva tenersi nel nuovo locale di Salbaroli ma, essendo la Regione Emilia Romagna passata in zona arancione, non è stato possibile in presenza ed è nata l’idea di organizzarlo in versione a domicilio – avevano spiegato da Slow Food -. Quindi, per favorire una buona organizzazione nelle consegne, i posti disponibili sono stati limitati ad un massimo di 50 con prenotazioni e consegne solo a Ravenna città e dintorni. Al Pranzo della Domenica hanno aderito una 40ina di persone, e una parte dell’incasso ( 5 euro a pranzo) è stato destinato a pasti per persone in difficoltà.

Questa iniziativa rientra nel programma di Slow Food che promuove e sostiene il progetto internazionale Tavole Solidali: “Il cibo di qualità deve essere un diritto per tutti” (Carlo Petrini). Il convivio, il cibo, l’atto del consumare il pasto insieme è parte di ogni momento della nostra esistenza, di ogni festa che rivesta un significato simbolico, di ogni ricorrenza importante, per i popoli di tutte le latitudini e civiltà. Il progetto, varato nel 1995 consiste nel fornire aiuti finanziari collegati a popolazioni svantaggiate o in situazioni di difficoltà, con l’obiettivo di garantire il piacere gastronomico anche a chi si trova in situazioni di disagio, in perfetta sintonia con il progetto locale “Ecologia di Comunità”.