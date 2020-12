Un’infezione, il Covid e tanta paura. La storia di Elisa: “In ospedale ho toccato con mano cos’è quest’emergenza”

Elisa, ravennate, ha poco più di 30 anni e nessuna grave patologia, ma nonostante la giovane età qualche settimana fa è finita comunque in ospedale con un’infezione… e non solo. La sua disavventura, come ci racconta in una lettera, è partita il 20 novembre scorso.

Da alcuni giorni avevo dolore al seno, motivo per il quale giovedì 19 novembre mi ero fatta visitare, senza che però mi fosse riscontrato nulla di particolare. La sera di venerdì 20 le mie condizioni sono peggiorate: dolore muscolare, brividi, ‘pesantezza’ ai polmoni e una febbre che – nonostante la tachipirina – non accennava a diminuire ma, anzi, saliva. 37… 38… arrivata a 39, il mio compagno ha chiamato la Guardia Medica, che visti i vari sintomi, uniti al persistente dolore al seno, mi ha subito mandata al Pronto Soccorso. Nonostante la causa principale del mio malessere sembrasse riconducibile a una sospetta mastite, vista la febbre alta sono stata portata in barella nel ‘reparto Covid’ del Pronto Soccorso. Dalle analisi del sangue è poi emersa la conferma di quanto sospettato: avevo in circolo una brutta infezione causata da una mastite non puerperale (non dovuta all’allattamento, in sintesi, visto che non ho figli), per la quale i medici hanno cominciato a farmi antibiotici in vena.

Il tampone-Covid che mi hanno fatto, a quel punto, sembrava solo una prassi di controllo. Lì su quella barella, durante quella notte circondata da una stragrande maggioranza di pazienti sicuramente positivi e che respiravano attraverso una maschera per l’ossigeno, ad avere il Covid in prima persona non pensavo nemmeno lontanamente, anzi: in maniera forse un po’ egoistica, come spesso accade quando siamo spaventati, avevo paura di prendermelo dagli altri. Trincerata dietro la mia mascherina, mi guardavo intorno con occhi sbarrati, terrorizzata dalla vicinanza di questo o di quell’altro paziente, dal colpo di tosse alla mia sinistra o da quello alla mia destra. ‘Ecco, va a finire che me lo prendo qui’ pensavo.

Ma non sono questi gli unici pensieri che mi sono passati per la testa, in quella lunga, lunghissima notte in ospedale: sì, perché oltre alla paura è arrivata la consapevolezza. La consapevolezza di qualcosa che già sapevo, ma che vista in prima persona fa tutto un altro effetto: la situazione sanitaria corrente non è da prendere sottogamba. Nonostante l’affollamento di pazienti, decisamente maggiore rispetto a prima dell’emergenza Covid, i medici e gli infermieri si sono presi cura di tutti noi, ma che non fosse una situazione normale era palese. Come hanno spesso ribadito negli ultimi tempi Ausl e istituzioni, al momento la situazione regge, ma bisogna far sì che non degeneri ulteriormente, altrimenti… già, quell’altrimenti quella notte l’ho visto chiaro e tondo tutto intorno a me, nel viso stanco dei medici, nella paura degli infermieri che operavano in mezzo a tutti noi in quella zona dall’etichetta spaventosa, ‘Covid’. Quell’altrimenti aleggiava sul viso dell’anziano alla mia destra, nascosto dal respiratore dai sibili inquietanti; era sospeso sulla barella della signora di fronte a me, che non la smetteva di tossire con aria spaventata. Era stampato chiaro e tondo sulle facce di quelli che aspettavano di essere ricoverati, magari chiedendosi se da lì sarebbero più usciti, se avrebbero rivisto i propri cari o se si sarebbero spenti tra tubi e dolori. Perché no, il Covid non è solo un influenza: è qualcosa di molto peggio.

Dopo una notte di flebo e antibiotici, visto il calare della febbre, la mattina seguente sono stata mandata a casa: ‘Ti mandiamo via se no finisce che te lo prendi qui, il Covid’. Poche ore dopo invece è arrivata la doccia fredda insieme al risultato del tampone: ero positiva. Mi è crollato il mondo addosso. Non solo per me stessa, ma anche e soprattutto per i miei genitori, entrambi over 70, che avevo visto per necessità solo pochi giorni prima, per fortuna rispettando tutte le norme di sicurezza. Da lì è iniziata un’odissea, non solo organizzativa.

Sono infatti iniziati giorni di monitoraggio confuso e dubbioso, visto che l’infezione, ancora attiva e da continuare a trattare con punture di antibiotico, ‘copriva’ molti degli eventuali sintomi Covid, quali appunto febbre alta, dolori, etc. Tenendo però sempre sotto controllo i valori dell’ossigeno nel sangue, mai scesi sotto un livello pericoloso. Finalmente oggi ne sono uscita senza dover tornare in ospedale, e miei genitori, per fortuna, sono risultati negativi, a riprova del fatto che se rispettiamo le norme indossando correttamente la mascherina e rispettando il distanziamento il contagio si può evitare. Personalmente mi è andata bene, anzi benissimo rispetto a molti altri, ma questa disavventura mi ha insegnato molto: ha acuito non solo il grande rispetto che già prima provavo per il personale sanitario, che pur con tutte le sue imperfezioni si prodiga per la salute pubblica, ma anche la consapevolezza che questa emergenza sanitaria è forte e reale, e non solo fa paura, ma fa anche molte vittime, e non solo di Covid.