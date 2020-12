Accesa lite a Faenza tra due persone, Polizia arresta 22enne per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale

La Polizia ha arrestato I.C., cittadino nigeriano 22enne, per il reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, un equipaggio delle volanti del Commissariato di P.S. di Faenza, è intervenuta presso un’abitazione privata, dove era stata segnalata un’accesa lite in corso. Sul posto gli agenti hanno identificato la persona che aveva richiesto l’intervento della Polizia. Questi ha indicato agli agenti un giovane nigeriano visibilmente alterato con il quale era venuto a discussione. A nulla sono valsi i tentativi degli agenti di ricondurre alla calma il giovane che, più volte, è cercato di arrivare allo scontro fisico sia con il contendente che con i poliziotti, che ha cercato di colpire.

Riusciti ad immobilizzare il giovane, i poliziotti lo hanno condotto negli uffici del Commissariato di Faenza dove lo hanno dichiarato in arresto per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I.C. è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di P.S. di Faenza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Nella mattina del 10 dicembre, il Giudice Unico di Primo Grado del Tribunale di Ravenna, dopo la convalida dell’arresto, ha celebrato l’udienza condannando I.C. alla pena di un anno di reclusione con la concessione della sospensione condizionale della pena.