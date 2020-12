Ancora due positivi al coronavirus alla casa protetta di Cotignola

Ne dà notizia il sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari, nel consueto appuntamento quotidiano con i cittadini sulle sue pagine social: ieri, giovedì 10 dicembre l’Ausl ha dato conferma di due nuovi ospiti positivi all’interno della Casa Protetta del paese. “Si tratta di persone sottoposte ieri ad un nuovo tampone su indicazione del medico dell’USCA – spiega Piovaccari -. Siamo in attesa di ricevere formale comunicazione di completa guarigione dall’Ausl per gli ospiti che sono risultati negativi dopo l’ultimo screening, per poter interrompere il periodo di isolamento. Le condizioni degli altri ospiti ancora positivi sono costantemente monitorate dall’USCA”.