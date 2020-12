Approvati accorpamenti al demanio stradale di aree a Madonna dell’Albero e una cessione gratuita in via Bramante

Nella seduta di ieri, 10 dicembre, (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità tre delibere presentate dall’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani. Si tratta di due accorpamenti al demanio stradale di tratti di aree già utilizzate a strade pubbliche da oltre 20 anni a Madonna dell’Albero (vie Ricci Eligio, don Mario Turci e Rivalta Attilio) e di una cessione gratuita destinata a marciapiede e parcheggi in via Bramante a Ravenna.