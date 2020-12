Ravenna, dal 14 al 24 dicembre lavori di rifacimento mando stradale sull’Adriatica: attenzione a restringimento carreggiata

Anas comunica che da lunedì 14 dicembre, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione, sono previste limitazioni al traffico sulla strada statale 16 “Adriatica” in provincia di Ravenna. Fino al 24 dicembre, in tratti saltuari dell’Adriatica non superiori ai 500 metri, sarà istituito il restringimento della carreggiata, con deviazione della circolazione sulla corsia adiacente. Tali limitazioni saranno attive dalle ore 7:00 alle ore 19:00, esclusi i giorni festivi. Sul tratto sarà inoltre in vigore il limite di velocità massimo pari a 40 km/h ed il divieto di sorpasso.