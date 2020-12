Sabato 12 dicembre Cervia festeggia la convenzione Faro con un video della passeggiata patrimoniale del 27 settembre

Anche Cervia, tramite l’Ecomuseo del Sale e del Mare e l’Associazione FESTA, si unisce alla Rete Faro Italia, per festeggiare l’avvenuta ratifica della convenzione assieme alla Sede Italiana del Consiglio d’Europa. Sabato 12 dicembre è la data convenuta dai partner per condividere una serie di video testimonianza sul lavoro svolto dalle comunità a sostegno della convenzione FARO, che invita tutti i paesi a riconoscere e tutelare il patrimonio culturale materiale ed immateriale.

La Rete Faro Italia è attualmente composta da 23 associazioni e istituzioni di varia natura, lavora per individuare ideologie e attività utili alla rete e identificare buone pratiche comuni.

L’appuntamento è per sabato 12 dicembre alle ore 10,00, in contemporanea con tutta Italia, per condividere una serie di eventi e proiezioni video sulla pagina Facebook ufficiale della rete https://www.facebook.com/Rete-Faro-Italia-107208761227569 oltre alla pagina dell’Ecomuseo del Sale e del Mare https://www.facebook.com/ecomuseocervia

“L’Ecomuseo di Cervia partecipa con un video tratto dalla passeggiata patrimoniale del 27 settembre scorso in occasione delle Giornate del Patrimonio. Invitiamo tutti a condividere i link” riporta la nota del Comune di Cervia.