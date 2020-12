Si è spenta Cesarina “Cicci” Gelosi. Il saluto dell’Università Giovanna Bosi Maramotti

Sabato scorso, 5 dicembre, è scomparsa Cesarina Gelosi, per tutti Cicci. Una vita dedicata all’insegnamento, alle relazioni sociali, alla cultura. Per molti anni apprezzata e stimata Vice Presidente dell’Università Giovanna Bosi Maramotti per la formazione permanente degli adulti APS. A darne la notizia è la Presidenza della Bosi Maramotti, che ha decido di dedicare pubblicamente a Cicci un ultimo saluto in forma di lettera.

Cara Cicci

mancavano pochi giorni al tuo novantesimo compleanno. Ci dispiace di non averti potuto telefonare: ci saremmo scambiate parole d’affetto e di allegria nonostante il periodo e la tua salute. Ci manchi e ci mancherà la tua intelligenza, la tua onestà intellettuale, la tua ironia, la tua tenacia, tutto di te.

Avremo ricordi belli, dei tuoi affettuosi rimbrotti, della tua grande umanità, della tua umiltà, del calore che ci portavi e che ci trasmettevi, della tua generosità.

Ti siamo riconoscenti per tutto quanto ci hai dato durante il lungo periodo del tuo volontariato come ispiratrice e coordinatrice dei corsi di letteratura ma anche come Vice Presidente, attenta alle strategie e a tutto il gruppo delle nostre volontarie e dei nostri volontari.

Purtroppo ci hai lasciato proprio nella giornata del Volontariato, ma ti sentiamo ancora con noi.

Università Giovanna Bosi Maramotti per la formazione permanente degli adulti APS – Ravenna