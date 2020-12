Il soldato fa un appello dopo 70 anni: “Vorrei ritrovare quei tre bambini spuntati da una cesta”

E’ è un appello a più di 70 anni di distanza quello che ha lanciato Martin Adler, 96enne, per ritrovare e poter incontrare “quei tre bambini spuntati fuori da una cesta” durante un giorno di combattimento alla fine di settembre o l’inizio di ottobre del 1944, lungo la Linea Gotica nell’Appennino Tosco-Emiliano, tra le valli del Santerno, dell’Idice e del Sillaro. Martin ha lanciato l’appello tramite la figlia Rachelle Shelley Adler Donley e lo scrittore e giornalista reggiano Matteo Incerti.

Come riporta Incerti sulla sua pagina Facebook, “Martin Adler, è originario del Bronx, New York, figlio di un immigrato ungherese di religione ebraica. Oggi ha 96 anni e vive a Boca Raton in Florida. Appena ventenne, dal 1944 al 1945 combattè in Italia contro i nazifascisti – gli stessi che sterminarono una parte della sua famiglia – con la 85th Infantry Division Custermen, addetto all’armamento pesante della compagnia D del 339th Infantry Regiment. E ha un sogno. “Tra settembre massimo ottobre 1944, scattai una foto con tre bambini in una casa da poco liberata, se sono ancora vivi vorrei ritrovarli”. Sbarcato a Napoli nel marzo 1944, Adler il 3 giugno 1944 ricevette la Bronze Star per atti eroici compiuti a Rocca Priora, sui colli albani alle porte di Roma. La Capitale d’Italia venne liberata dagli Alleati il giorno seguente. Nel settembre – ottobre del 1944 con la sua unità, Adler si trovava in prossimità della Linea Gotica nell’Appennino Tosco-Emiliano dove venne scattata questa foto che ha una storia incredibile”.

LA CESTA DEI MIRACOLI

“Martin Adler e John Bronsky (soldato originario di Philadelphia morto da qualche anno) – riporta Incerti – entrarono mitra Thompson in pugno in una casa di un paese. “Non ricordo il nome del paese. C’era silenzio, non sapevamo se i tedeschi si fossero ritirati veramente o ci aspettassero nascosti per tenderci una trappola” racconta Adler. “Entrammo in quell’abitazione. C’era un grande cestino di legno dal quale uscivano strani rumori. Si muoveva qualcosa lì dentro. Io e John avevamo già il dito sul grilletto pronti a sparare… potevano esserci dei tedeschi” ricorda Martin. “Poi un urlo e una donna che corse incontro urlando “bambini, bambini!”. Era la loro mamma che urlava! Ci fermammo e da quel grandissimo cesto sbucarono tre splendidi fanciulli, due bimbe e un bimbo”. “Feci il più bel sorriso del Mondo ed io e John iniziammo a ridere, felici di non aver premuto quel grilletto. Non ce lo saremmo perdonati tutta la vita”. “Volevo scattare una fotografia –ricorda Adler – presi la mia macchina fotografica. Chiesi alla mamma il permesso. Lei mi fece capire che i bambini non erano pronti…”. “Ancora pochi minuti e i bimbi tornarono con i migliori vestiti che avevano, tirati a lucido per scattare due foto con me ( la foto con il soldato con l’elmetto nda) e John. Fu il momento più bello che ricordi in quell’inferno chiamato guerra. Ho un sogno. Quelle due bambine e il bambino sono ancora vivi ? C’è qualcuno che si riconosce? Forse loro, o i loro figli. Mi piacerebbe parlare con loro e perché no quando finirà questo virus incontrarci di nuovo e abbracciarci. Proviamoci, sarebbe una favola di Natale ritrovarci tutti insieme”

POSSIBILI LUOGHI DELLE DUE FOTO

“Martin Adler non ricorda il paese esatto, – spiega Incerti – si ricorda sicuramente che venne scattata tra settembre e ottobre 1944 (più probabile settembre visto che il bimbo sulla sinistra ha i calzoncini corti) , anche perché a novembre Adler venne ferito al naso da una scheggia di mortaio mentre mise la testa fuori dalla sua ‘’foxhole”, il suo trinceramento sulla Linea Gotica. Subito rifiutò le cure. “Ma la mia ferita al naso mi faceva russare… per paura di essere individuati dai tedeschi mi portarono via e venni ricoverato a Napoli. Intanto era scoppiata una infezione. Ritornai in linea con i miei commilitoni solo a fine marzo 1945” ricorda Martin. Controllando i diari di guerra del 339th Infantry Regiment in quei giorni di settembre 1944 si combatté presso Il passo del Giogo, valico dell’Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna posto ad un’altitudine di oltre 800 metri sopra il livello del mare che ne fa uno dei più bassi valichi dell’appennino settentrionale. È ubicato in provincia di Firenze, tra il comune di Firenzuola e il comune di Scarperia, lungo la ex strada statale 503 del Passo del Giogo (dal 2005 strada provinciale). Separa la valle del Santerno dalla valle del Mugello. Era presidiato dalla linea difensiva tedesca denominata Linea Gotica. Nel settembre 1944 fu qui che si realizzò lo sfondamento alleato con una serie di assalti durati 5 giorni da parte dei soldati Alleati del II Corpo U.S.A tra cui l’unità di Adler. In particolare vennero investite le alture di Monticelli e monte Altuzzo, prospicienti il versante sud del passo e difese dai soldati tedeschi della 4ª divisione paracadutisti della Luftwaffe. Nei giorni e le settimane fino ad ottobre seguenti l’avanzata continuò sfondando verso l’Appennino presso i paesi la Valle del Santerno, la Valle dell’Idice, il torrente Sillaro, Monte Bibele, i paesi di Quinzano, San Benedetto di Querceto e San Martino, Monterenzio. Luoghi dove il fronte della Gotica si fermò fino allo sfondamento della primavera del 1945. E’ quindi con ogni probabilità in quest’area compresa tra le province di Firenze e l’Appennino, interessate dalla Linea Gotica che la foto venne scattata a fine estate inizio autunno 1944″

Le persone interessate che si riconoscono nella foto con Martin Adler e John Bronsky, o loro parenti, possono contattare direttamente Matteo Incerti alla mail matteincerti@gmail.com o su facebook oppure al telefono 335-5954971. Verranno immediatamente messi in contatto con la figlia di Martin e Martin stesso.