Ravenna, va a fuoco capanno da pesca nella Pialassa Piomboni

Questa mattina, domenica 13 dicembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella Pialassa Piomboni lato Marina di Ravenna su segnalazione di alcune persone che si trovavano in zona per un incendio in un capanno da pesca. Giunti sul posto i pompieri hanno spento le fiamme, ma il capanno è andato completamente distrutto. Presente anche una pattuglia della Polizia di Ravenna per effettuare i rilievi di legge.