Cervia, ancora 21 casi di positività nel focolaio delle Suore della Carità. Muore una donna di 86 anni

“Purtroppo devo comunicare un nuovo decesso di una signora di 86 anni, residente nella nostra città. – scrive su Facebook il Sindaco di Cervia Massimo Medri – Oggi in Provincia di Ravenna, secondo i dati forniti dall’AUSL, si sono verificate 197 nuove positività; la maggioranza dei casi si trova in isolamento domiciliare, mentre 15 sono stati subito ricoverati presso le strutture ospedaliere. Sono 4 i decessi, si tratta di pazienti tra i 86 anni e i 96 anni. Per quanto riguarda la nostra città, registriamo oggi 26 nuovi casi di positività accertate. 21 dei casi odierni sono collegati al focolaio delle Suore della carità.”