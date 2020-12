Contestazione di uno sparuto gruppo di tifosi al rientro dei giallorossi a Ravenna

In tempo di pandemia a Ravenna può succedere anche questo: che la squadra di calcio giallorossa perda in trasferta per 2 a 1 contro la Fermana e che un gruppo di una ventina (o forse una trentina) di supporters decida di aspettare i giocatori quando rientrano da Fermo per contestarli. È accaduto intorno alle 20.30 di domenica 13 dicembre. Inutile dire che c’è stato assembramento, sotto gli occhi vigili e allibiti delle Forze dell’Ordine. Non è accaduto nulla di particolare oltre alla piccola ressa. Ma quello che è accaduto è già spiacevole di per sé e difficile da commentare.