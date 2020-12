I comunisti di Ravenna salutano Guido Vicari. L’addio il 15 dicembre alle 14.45 alla Camera Mortuaria

L’improvvisa scomparsa di Guido Vicari ha profondamente colpito i comunisti di Ravenna che, insieme ai suoi tanti amici e ai semplici cittadini che lo hanno conosciuto e stimato, il prossimo 15 dicembre, alle 14:45, saranno alla Camera Mortuaria per dargli l’ultimo saluto.

“Ricordare Guido in poche parole non è facile ci limiteremo, perciò, a evidenziare la sua tempra umana e morale che lo ha portato – fin da giovane – a schierarsi dalla parte di quell’umanità oppressa e umiliata dal potere e dalla povertà – dichiarano dalla Federazione di Ravenna -. Uomo di rara sensibilità è riuscito a coniugare il suo impegno politico con la sua professione e il suo mestiere di editore. Con la sensibilità del poeta e di chi è sempre pronto a interrogarsi ha passato la sua vita in ascolto delle ragioni degli altri che è servito, nel suo impegno di rappresentanza di Rifondazione nelle istituzioni, a renderlo un punto di riferimento per tanti cittadini”.

“Militante e dirigente del nostro Partito; Attivo nell’ANPI; dirigente dell’Associazione “Italia-Cuba”; semplice iscritto e volontario dell’Associazione “Ora e sempre Resistenza” per l’accoglienza di persone in condizione di disagio economico, sono solo alcuni dei terreni in cui ha impegnato la sua personalità eclettica e pronta a misurarsi con i grandi ideali che ha portato sul terreno della vita e delle soluzioni concrete a vantaggio di quelle persone di cui era partigiano” proseguono i comunisti ravennati.

“Guido è stato anche uomo di grande cultura messa – senza spocchia e elitarie arroganze – al servizio della causa dell’umanità umiliata e oppressa per portare alla luce “tesori” nascosti nei luoghi più impensati. Tutto questo e molto di più è stato Guido Vicari; i comunisti ravennati oggi si uniscono al dolore della famiglia e dei tanti che lo hanno conosciuto e stimato. Ciao Guido: ti sia lieve la terra come tu lo fosti con lei” concludono.