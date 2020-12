Incontro online con il sindaco Massimo Isola organizzato dal Circolo Arci Prometeo di Faenza

Il circolo Arci Prometeo di Faenza organizza per la serata di lunedì 14 dicembre il primo confronto pubblico dopo le elezioni del neoeletto sindaco Massimo Isola. L’evento sarà on line, con diretta Facebook alle ore 20.45 sulla pagina del circolo. Un’occasione per parlare di molte tematiche in questo momento complicato: si discuterà della gestione dell’emergenza sanitaria a Faenza, di aziende ed esercizi colpiti dalle restrizioni, delle politiche sociali e di aiuto per la fascia di popolazione più debole, del futuro del turismo e della cultura sul territorio e infine di partecipazione associativa e del mondo dell’istruzione.

La presidente del circolo Sara Magazzino invita i cittadini faentini a partecipare e a porre le domande al sindaco, il quale che potrà rispondere a dubbi e considerazioni nell’ultima parte dell’incontro. “È importante che, in un momento di difficoltà come questo, le istituzioni siano vicine il più possibile ai cittadini della comunità che rappresentano, e noi siamo molto contenti che il sindaco Isola abbia aderito a questa nostra proposta” commenta la presidente del circolo “Ancora più importante ora è che dalle stesse istituzioni si cominci a parlare di futuro, nonostante l’emergenza sanitaria, e di presentare politiche lungimiranti in grado di dare una forma per i tempi incerti che ci aspettano”.

Per seguire l’evento, basta accedere al link della diretta Facebook: https://www.facebook.com/events/798018000775185