Ravenna è 22^ nella classifica Sole24Ore della qualità della vita in Italia 2020 e guadagna 17 posizioni

Le classifiche sono un continuo saliscendi. Ormai ci siamo abituati. Quindi fa notizia ma non ci stupisce più di tanto che nella classifica della Qualità della vita in Italia per il 2020 (31^ edizione dell’indagine) Il Sole 24 Ore ci collochi al 22° posto mentre Italia Oggi appena pochi giorni fa ci aveva relegati a metà classifica, al 51° posto. In entrambe le classifiche Ravenna guadagna posizioni nel 2020 rispetto al 2019. Ma mentre per Italia Oggi le posizioni guadagnate erano solo 6 e Ravenna appunto era rimasta nell’ombra, per Il Sole 24 Ore le posizioni guadagnate sono ben 17 dal 39° al 22° posto, appunto. Con un onorevole 22° posto finale.

La classifica finale complessiva issa quest’anno al primo posto Bologna (565,1 punti), seguita da Bolzano, Trento, Verona, Trieste, Udine, Aosta, Parma, Cagliari, Pordenone (quest’ultima città invece era in testa alla classifica di Italia Oggi). Ravenna è 22^ si diceva (529,0 punti), Forlì-Cesena ha il 14° posto, Modena il 15°, Reggio Emilia il 17°, Piacenza il 24°, Ferrara il 34° e Rimini il 36° e l’ultimo dell’Emilia-Romagna.

Come si sa molte sono le voci e le categorie prese in considerazioni dal Sole. Per quanto riguarda Ricchezza e consumi nella classifica Il Sole 24 Ore Bologna è prima, Ravenna 23^ (era 27^ nel 2019). Nel capitolo Ambiente e servizi Milano è prima, Ravenna 23^ (era al 77° posto). Per Affari e lavoro abbiamo Trieste prima e Ravenna 47^ (qui la nostra provincia perde molte posizioni perché si trovava al 9° posto). Cultura e tempo libero vede Rimini prima e Ravenna 23^ (come nel 2019). Demografia e società pone Cagliari in vetta, Ravenna è al 28° posto (era al 66°). Infine Giustizia e sicurezza vede Oristano al primo posto e Ravenna al 98° (era al 71°, un peggioramento in una situazione già poco rosea e poco consola che agli ultimi 4 posti della classifica in questa categoria troviamo Rimini, Bologna, Milano e Firenze).

La 31esima indagine de Il Sole 24 Ore sul benessere nei territori si interroga sugli effetti del Covid nella qualità di vita degli italiani. L’obiettivo dell’indagine – che analizza 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili – è raccontare come la pandemia da Coronavirus ha impattato in modo differente sui territori. Per misurare l’emergenza sanitaria in corso, innanzitutto, è stato inserito tra i parametri l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti, l’unico indice che è stato pesato maggiormente (in pratica, se ogni parametro vale 1/90°, i punti di questa classifica valgono doppio sulla media totale) per testimoniare come la diffusione dei contagi ha esercitato una pressione differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone, spiega Il Sole 24 Ore.

Le aree tematiche di analisi, tuttavia, rimangono invariate: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero. La classifica generale premia dunque Bologna che traina un po’ tutte le province dell’Emilia-Romagna, di cui ben cinque su nove si incontrano tra le prime venti: oltre a Bologna, Parma (8^), Forlì Cesena (14^), Modena (15^) e Reggio Emilia (17^). Ravenna arriva subito dopo nella seconda parte della classifica in regione.