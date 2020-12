Anche a Ravenna i manifesti che comparano la RU486 a un veleno. Bakkali: “Ho chiesto immediata rimozione”

“Anche nella nostra città sono apparsi i terribili manifesti che comparano la pillola abortiva RU486 ad un veleno – scrive l’Assessore alle politiche e cultura di genere Ouidad Bakkali sulla sua pagina Facebook – Questa campagna offende la cultura medico-scientifica diffondendo falsità. Questa campagna ancora una volta colpevolizza le scelte delle donne, offende la nostra intelligenza e aggredisce il dolore di tante. Ieri sera ho subito scritto a Ravenna Entrate perché si procedesse immediatamente alla loro rimozione”.

Questa la richiesta dell’assessore inoltrata ieri pomeriggio: “con la presente sono a chiedere tempestiva rimozione dei manifesti comparsi in città in queste ore. Tali manifesti raffigurano una donna esanime e una scritta che recita: “prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva RU486″. Ritengo tale comunicazione altamente disinformativa e lesiva della dignità della donna e della libertà di scelta. Mantenere affissi questi manifesti contribuisce a diffondere informazioni sbagliate dal punto di vista medico-scientifico. L’interruzione volontaria della gravidanza è legale in Italia dal 1978 grazie alla Legge 194 e confermata da referendum popolare. Ritengo pertanto doveroso chiedervi l’immediata rimozione dai pannelli di competenza comunale.”

Immagine dalla pagina Facebook della Casa Delle Donne Ravenna

Anche sulla pagina della Casa Delle Donne Ravenna compare una dichiarazione in merito firmata da Non Una Di Meno Ravenna, Associazione Femminile Maschile Plurale,UDI Ravenna e Linea Rosa: “Anche a Ravenna purtroppo sono comparsi i manifesti di ProVita, già contestati in tante città. Fuori dalla nostra città questo orrore! Abbiamo fatto segnalazione a IAP e alle autorità e speriamo in una veloce rimozione! Ci chiediamo: Chi dà le autorizzazioni all’affissione? Se qualcuno scrive una bestemmia su un cartellone pubblicitario, viene fermato o viene affisso lo stesso?”

ProVita ha inviato un comunicato lamentando la “censura” di tali manifesti anche nel ravennate chiedendo il perché della rimozione.