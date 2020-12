Daniela Poggiali condannata a 30 anni per la morte di Massimo Montanari, datore di lavoro del suo ex compagno

Condanna a trent’anni di carcere per Daniela Poggiali, ex infermiera dell’Ausl Romagna, accusata dell’omicidio pluriaggravato di un suo paziente, il 95enne Massimo Montanari, ex datore di lavoro dell’ex compagno, morto il 12 marzo 2014, la notte prima delle annunciate dimissioni dall’Ospedale di Lugo. La sentenza, nel processo in abbreviato, è stata letta dal Gup del Tribunale di Ravenna Janos Barlotti oggi 15 dicembre. La notizia è stata rilanciata dall’Ansa che precisa come l’imputata non fosse presente in aula. Per la Poggiali, al centro di una complessa vicenda giudiziaria legata alle morti sospette in corsia, i pm Alessandro Mancini e Angela Scorza avevano chiesto l’ergastolo.

Daniela Poggiali era stata arrestata nel 2014, sospettata di avere ucciso all’Ospedale di Lugo Rosa Calderoni (decesso avvenuto l’8 settembre del 2014) e accusata poi di avere ucciso anche diversi altri pazienti anziani in corsia. L’ex infermiera, radiata dall’albo, era stata condannata all’ergastolo nel 2016 dal Tribunale di Ravenna in primo grado, accusata di aver provocato la morte della Calderoni con un’iniezione di potassio. Nel 2017, la Poggiali fu assolta dalla Corte D’Assise di Bologna che aveva ribaltato la sentenza di primo grado attribuendo la morte a cause naturali e quindi fu scarcerata. La Cassazione aveva ordinato un appello bis conclusosi nel maggio 2019 con una nuova assoluzione. La Cassazione il 18 settembre ha cancellato anche quest’ultima sentenza e ordinato un appello ter.

Nella giornata di oggi Daniela Poggiali è stata condannata a 30 anni al termine del processo di primo grado in rito abbreviato per la morte dell’ex datore di lavoro dell’ex compagno. L’iter giudiziario è cominciato a margine del processo per la morte della Calderoni grazie alla testimonianza della segretaria di Massimo Montanari che aveva sentito la Poggiali minacciare la vittima.