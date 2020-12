Il weekend che ha diviso l’Italia: mezzo paese in strada, l’altro mezzo in preda alla paura, e il Governo corre ai ripari

Contrordine. Non si riapre un pochino agli spostamenti natalizi. Forse o quasi certamente si chiude di più. A fare cambiare idea a molti, nel Governo e dintorni, sono state le immagini del weekend con mezza Italia che si è riversata in piazza e in strada per gli acquisti di Natale o ha deciso di tornare al ristorante e a passeggiare. Purtroppo – manco a dirlo – gli Italiani lo hanno fatto in tanti e tutti allo stesso momento. Per cui l’effetto assembramento all’aperto è stato inevitabile. Aggiungi che molti non hanno ancora capito la gravità della pandemia e continuano a girare senza mascherina o con la mascherina abbassata, a gruppi, attaccati l’uno all’altro. Aggiungi che non si può militarizzare l’Italia per controllare milioni e milioni di Italiani che affollano piazze e strade. E così il gioco è fatto. Gli scienziati e gli esperti del CTS (il Comitato Tecnico Scientifico) quando hanno visto quelle immagini sono saltati sulle sedie. Al Governo hanno sudato freddo e cominciato a pensare alla terza ondata che arriverà con ogni probabilità già a gennaio. Molti Italiani si sono spaventati e hanno pensato: non ce la possiamo fare. Così l’opinione pubblica si è spaccata a metà. Per una metà è colpa del Governo che ha aperto quasi tutto e doveva immaginare che sarebbe finita così (ma se non avesse aperto, cosa avrebbero detto?). Per l’altra metà è colpa degli Italiani che sono indisciplinati e non sanno fare scelte di auto-tutela e di responsabilità (bisogna trattare gli Italiani da persone adulte e intelligenti oppure no?). Fatto sta che in questi giorni potrebbe arrivare una nuova stretta agli spostamenti e agli assembramenti, per evitare un altro weekend pazzo. Per frenare la terza ondata. E per fare come in Germania… perché l’erba del vicino è sempre più verde (dimenticando che per carattere, cultura, organizzazione e abitudini noi non siamo come i Tedeschi).

Il Governo sta quindi discutendo in queste ore – su pressione di scienziati e tecnici – di istituire una zona rossa o arancione in tutta Italia nei giorni più caldi delle festività di Natale. Ma, e non è una novità, il Governo anche su questo è diviso tra chi accelera e chi frena. Fra l’altro è pronta in Senato la mozione sugli spostamenti tra comuni: il testo impegna il governo a “consentire la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio”, ma la proposta adesso non pare più in linea con gli umori del momento. Staremo a vedere.

Oggi 15 dicembre gli esperti del CTS torneranno a riunirsi. Poi toccherà in ogni caso a Palazzo Chigi sciogliere gli ultimi dubbi e decidere quali sacrifici chiedere ai cittadini durante le festività. Una scelta che Giuseppe Conte avrebbe voluto assolutamente evitare anche per il suo impatto sulla fiducia degli italiani nei confronti del governo giallorosso, già in flessione. Ma è un calice amaro che dovrà bere. Il resto toccherà agli Italiani. Il CTS chiede di “potenziare i meccanismi di controllo per il rispetto delle norme già in vigore” e invita l’esecutivo a disporre “misure più stringenti per impedire la circolazione delle persone”. I tecnici temono che le feste di Natale siano l’anticamera della terza ondata di Covid a gennaio se va avanti con una sorta di “liberi tutti”. Capodanno come Ferragosto? Non sarà così, non potrà esserlo. Ma molti ritengono che occorra tirare il freno di sicurezza. Oltre al drammatico impatto sulla salute degli italiani e sulle strutture sanitarie, anche la stabilità del governo – già traballante – potrebbe essere messa a serio rischio dalla terza ondata.

Due le ipotesi principali in discussione. Durante le feste l’Italia potrebbe diventare una grande zona arancione, con bar e ristoranti chiusi, spostamenti limitati ma negozi aperti. Oppure potrebbe tingersi tutta di rosso: a quel punto ci troveremmo con un nuovo lockdown generale, quasi come in primavera, quando si poteva uscire di casa solo per urgenze, necessità e salute e con autocertificazione in tasca.

La soglia per pensare alla ripartenza, ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, è tra 5.000 e i 10.000 nuovi contagi al giorno (adesso siamo fra i 10.000 e i 20.000, cioè al doppio). L’altro dato da tenere d’occhio (come ha sottolineato anche Franco Locatelli) è l’indice Rt: a maggio dopo il lockdown l’Italia era scesa a 0,5, con l’estate davanti, ora invece siamo a 0,8 e siamo in pieno inverno. Fino a quando tutte le regioni non saranno sotto la soglia dello 0,5 – e non ci siamo, dicono gli esperti – è “indispensabile tenere la guardia altissima e impedire allentamenti in quei luoghi dove le persone abbassano la mascherina”.