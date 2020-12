Lugo. Polizia denuncia due 30enni per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi ingiustificato

La Polizia ha denunciato S.A. e B.D., rispettivamente 34enne e 30enne, entrambi cittadini albanesi, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella tarda serata di domenica 13 dicembre, personale del Commissariato di P.S. di Lugo, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati alla prevenzione e repressioni dei reati predatori, predisposti dal Questore della provincia di Ravenna, Loretta Bignardi, ha intercettato un’autovettura con due persone a bordo e condotta dal cittadino albanese S.A., già noto ai poliziotti per i suoi precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio.

All’alt intimato dagli agenti il veicolo, anziché fermarsi, l’uomo ha accelerato la sua corsa in direzione di Bagnacavallo e nel corso della fuga dall’abitacolo dell’auto è stato lanciato un fucile che, immediatamente recuperato dai poliziotti, è risultato essere una carabina ad aria compressa completo di ottica.

Il maldestro tentativo di fuga dei due si è concluso poco dopo grazie all’intervento anche dei Carabinieri di Lugo che hanno rintracciato il 34enne S.A. e la persona in sua compagnia -poi identificata per il 30enne cittadino albanese B.D.- nei pressi del luogo dove era stata gettata la carabina.

I due cittadini albanesi sono stati condotti negli uffici del Commissariato di P.S. di Lugo di via Emaldi, dove sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.