No a regionalismo differenziato non solidale, richiesto da Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna: Appello al Prefetto

Giovedì 17 dicembre sarà consegnato al Prefetto di Ravenna – iniziativa che si svolgerà lo stesso giorno anche presso la sede della Regione Emilia-Romagna e nelle Prefetture di molte altre città – l’Appello del Coordinamento Democrazia Costituzionale, di CGIL nazionale, Arci nazionale, Fondazione Einaudi, associazione NOStra, che illustra le ragioni del loro NO ad un regionalismo differenziato e non solidale, richiesto dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. “Un regionalismo che metterebbe a rischio l’unità della Repubblica, aggraverebbe ulteriormente il divario Nord-Sud e le già inaccettabili diseguaglianze tra territori e cittadine/i nella effettiva fruizione dei diritti di cittadinanza. DISUGUAGLIANZE che la pandemia ha drammaticamente evidenziato. – si legge in una nota – Incontreremo il Prefetto alle ore 11 per illustrare il contenuto dell’APPELLO e il significato civile e politico della nostra mobilitazione. Daremo inoltre notizia della giornata di mobilitazione nazionale indetta dal Comitato contro ogni regionalismo differenziato ex art.116,c.3, cost. per il giorno 18 dicembre, e informeremo anche del webinar promosso dal CDC Emilia-Romagna sullo stesso tema, sabato 19 dicembre.”